Apple Aktie steigt auf 301,60€ - 07.10.2026

Die Apple Aktie notiert aktuell bei 301,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30 € entspricht. Damit gelingt der Apple Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,10 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,79 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Apple investiert ist, kann sich über eine Rendite von +10,00 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +3,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Apple bisher ein Plus von +29,86 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,57 % 1 Monat +9,52 % 3 Monate +10,00 % 1 Jahr +37,63 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 07.10.2026, 15:09 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Bil. € wert.

Nach Höchstständen von Nasdaq und S&P 500 am Vortag dürften die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte Gewinne mitnehmen. Dazu dürften auch die jüngsten Entwicklungen in Nahost beitragen. Zwar haben die Öl-Transporte durch die Straße von …

Das Portfolio von Warren Buffett liefert ein starkes Quartal. Mit +14.15 % steigt der Wert auf 287.583.489.631 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,37 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,41 %.

Apple Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Apple Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Apple Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.