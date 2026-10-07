ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy'
- Jefferies belässt Rheinmetall weiter auf „Buy“
- Satellitenproduktion in Neuss startete verzögert
- Kapazitäten werden zügig auf Satelliten umgestellt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" belassen. Die nun angelaufene Satellitenproduktion des Rüstungskonzerns am Standort Neuss habe sich zwar gegenüber der Planung etwas verzögert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umstellung eines Teils der dortigen Kapazitäten auf die Satellitenproduktion gehe jedoch relativ zügig vonstatten./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 938,2 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +70,52 %/+102,49 % bedeutet.
Analyst:
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und alle singen kum ba yah , lassen Friedenstauben fliegen, und machen Liebe wie die Bonobos getreu dem Motto von John Lennon und Yoko Ono
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