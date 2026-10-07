BörsenVeteran:

Aha, der nächste selbsternannte „Experte“, der das Ende des Abends ausruft und fantastische Kursziele von 25 bis 30 Euro aus der Mottenkiste von vor 20 Jahren hervorkramt.

Wenn man deine Polemik liest, könnte man meinen, Volkswagen bestünde nur noch aus einer leeren Hülle und einer Kantine mit Currywurst. Rechnen wir deine steile These doch mal kurz nach:

1. Die Summe der Einzelteile (SOTP) zerstört deine 25-Euro-Fantasie:

Lamborghini: Würde als eigenständige Luxusmarke an der Börse locker mit 15.000 bis 20.000 Millionen Euro bewertet werden.

Bentley, Audi & Ducati: Zusammen ein profitabler Premium-Klotz im Wert von weiteren 25.000 bis 30.000 Millionen Euro.

Porsche AG (P911): An der die Konzernmutter gigantische Mehrheitsanteile hält – Wert allein dieser Beteiligung: zig Milliarden.

Dazu kommen TRATON (LKW-Sparte), die Finanzdienstleistungen (VW Financial Services) mit Milliarden-Cashflows und das weltweite Produktionsnetzwerk.



Bei deinem vorhergesagten Kurskorridor von 25 bis 30 Euro würde die gesamte Volkswagen AG an der Börse mit lächerlichen 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet. Das würde bedeuten, dass man den gesamten VW-Konzern geschenkt bekommt, wenn man nur Lamborghini und Audi zum fairen Marktwert kauft! Merkst du selbst, wie absurd deine Rechnung ist du Träumer?

2. Wenn du dir so sicher bist: Geh All-In Short!

Du schreibst hier mit einer Selbstgefälligkeit, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn der Boden angeblich erst bei 25 Euro liegt und wir aktuell bei knapp 68 Euro stehen, hättest du hier die Chance deines Lebens: Nimm all dein Erspartes, verpfände dein Haus, geh mit maximalem Hebel SHORT und verkaufe bei 25 Euro! Du müsstest doch in Kürze Steinreich werden!

Aber komischerweise tun das Typen wie du nie. Im Forum große Reden schwingen und den Untergang beschwören ist halt kostenlos – echtes Kapital gegen die Substanzwerte eines Weltkonzerns zu wetten, erfordert Mut und Verstand.

3. Zyklen und Kapitulation:

Niemand bestreitet die strukturellen Probleme in Wolfsburg, die Bürokratie oder den Reformbedarf bei den Arbeitszeiten. Aber dass Oliver Blume und der Vorstand genau JETZT die Verträge und die 35-Stunden-Woche angreifen, zeigt doch, dass der Sanierungsdruck endlich exekutiert wird.

Wer bei historischen Panik-Tiefs und KGV-Bewertungen unter 4 von „Insolvenz“ und „25 Euro“ träumt, versteht den Unterschied zwischen einer operativen Krise und einer bilanziellen Überschuldung nicht.

Wir sprechen uns wieder, wenn der Zyklus dreht und du deinen Short-Krediten hinterherrennst.