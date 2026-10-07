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    Bilger

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    'Zeitnah' neues Konzept zu Sanierung von Bahnstrecken

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger kündigt neues Konzept für Bahnstrecken an
    • Lange Sperrungen belasten Pendler und Güterverkehr
    • Sanierungen sollen deutliche Verbesserungen bringen
    Bilger - 'Zeitnah' neues Konzept zu Sanierung von Bahnstrecken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will "zeitnah" ein neues Konzept zur Sanierung von hoch belasteten Bahnstrecken vorlegen. Das kündigte der CDU-Politiker im Bundestag an. "Korridorsanierung bedeutet, dass man über einen längeren Zeitraum eine Strecke sperrt für den Personenverkehr." Für viele betroffene Pendler, aber auch für den Güterverkehr habe das große Belastungen zur Folge. "Aber danach muss es dann auch funktionieren." Im bisherigen Verlauf könne man nicht feststellen, dass diese Zusage auch immer so eingehalten worden sei.

    Deswegen solle das Konzept überarbeitet werden. Das hatten Bilger und auch die Deutsche Bahn bereits angekündigt. Beim neuen Konzept solle weiter mit Korridorsanierungen gearbeitet werden - aber so, dass sichergestellt sei, dass es danach auch wirklich zu Verbesserungen komme, sagte Bilger. "Korridorsanierung mit monatelangen Sperrungen und danach schlechte oder noch schlechtere Pünktlichkeitswerte, das kann man wirklich den Fahrgästen nicht zumuten."

    Bei den bisherigen Sanierungen kam es in einigen Fällen zu Verzögerungen, auch das Bauvolumen musste verringert werden. Nach den Wiedereröffnungen gab es teils viele Störungen./hoe/DP/nas






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