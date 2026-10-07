Ölpreise gestiegen
- Brent steigt auf 101,76 Dollar, plus 1,21 Prozent
- Hormus-Verkehr steigt, doch neun Angriffe gemeldet
- Geringe Vorräte und knapper Diesel lassen kaum Puffer
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach den Kursausschlägen am Vortag zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent stieg auf 101,76 US-Dollar. Damit legte der Preis der globalen Referenzsorte um 1,21 Prozent zu.
Zwar haben die Transporte durch die Straße von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen. Die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations hat im laufenden Monat allerdings bereits mindestens neun Angriffe in der Wasserstraße gemeldet. Das entspricht bereits der Hälfte der Zahl der Angriffe, die im gesamten September in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zusammen registriert wurden. Angesichts der widersprüchlichen Meldungen hat der Ölpreis zuletzt keine klare Richtung gefunden und bewegt sich um die Marke von 100 US-Dollar.
"Der Markt beginnt daran zu glauben, dass das Öl weiterhin seinen Weg durch die Meerenge findet", sagte Haris Khurshid, Anlagechef bei Karobaar Capital, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die niedrigen Lagerbestände und die knappe Dieselversorgung bedeuteten allerdings, dass "der physische Markt deutlich weniger Puffer hat, als die Exportzahlen auf den ersten Blick vermuten lassen".
Saudi-Arabien hat unterdessen nach Militärangaben einen Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden, teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft.
Die Ölpreise sind in diesem Jahr kräftig gestiegen, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Lieferungen aus dem Nahen Osten beeinträchtigt und den Inflationsdruck verstärkt hat./jsl/he
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.