🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniper AktievorwärtsNachrichten zu Uniper

    Wer sitzt alles am Tisch

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apollo steigt in Uniper-Poker ein – RWE mauert bei Milliarden-Deal

    Der Poker um Uniper wird immer größer: Apollo steigt ins Rennen um den Staatskonzern ein. Auch KKR, RWE, Equinor, EPH und Brookfield bieten – doch RWE will offenbar nur eine Nebenrolle.

    Für Sie zusammengefasst
    Wer sitzt alles am Tisch - Apollo steigt in Uniper-Poker ein – RWE mauert bei Milliarden-Deal
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Der milliardenschwere Poker um Uniper nimmt Fahrt auf. Nach Informationen von Reuters hat nun auch der US-Finanzinvestor Apollo Global Management ein unverbindliches Angebot für den deutschen Energiekonzern abgegeben. Damit wächst das Feld der Interessenten für einen der größten möglichen europäischen Versorgerdeals des Jahres weiter.

    Neben Apollo haben demnach bereits der vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky kontrollierte Energiekonzern EPH, ein Konsortium aus Brookfield und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB, Norwegens Equinor sowie ein gemeinsames Gespann aus KKR und RWE indikative Angebote eingereicht. Die Frist dafür endete bereits am 21. September. In den kommenden Wochen soll entschieden werden, welche Bieter in die nächste Runde einziehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE!
    Long
    54,08€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,20€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Dabei geht es um gewaltige Summen. Uniper könnte bei einem Verkauf mit rund 10 Milliarden Euro bewertet werden. Der Bund hält nach der Rettung während der Energiekrise 2022 noch 99,12 Prozent der Anteile. Damals hatte Berlin den Konzern mit 13,5 Milliarden Euro gestützt. Verkauft werden könnten nun bis zu 74,12 Prozent.

    Besonders interessant ist die Rolle von RWE. Konzernchef Markus Krebber stellte gegenüber Bloomberg klar, dass RWE keine vollständige Übernahme Unipers anstrebe. Wegen der bereits starken Stellung auf dem deutschen Energiemarkt dürfte der Konzern bei einem möglichen Deal mit KKR nur eine begrenzte Rolle übernehmen.

    Damit zeichnet sich ein hochkarätiger Bieterwettstreit ab. Apollo, KKR, Brookfield, EPH und Equinor bringen jeweils Milliarden an Kapital beziehungsweise erhebliche Energieexpertise mit. Gleichzeitig will der Bund offenbar rund ein Viertel von Uniper behalten.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im Oktober: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
    → Jetzt teilnehmen    .

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wer sitzt alles am Tisch Apollo steigt in Uniper-Poker ein – RWE mauert bei Milliarden-Deal Der Poker um Uniper wird immer größer: Apollo steigt ins Rennen um den Staatskonzern ein. Auch KKR, RWE, Equinor, EPH und Brookfield bieten – doch RWE will offenbar nur eine Nebenrolle.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     