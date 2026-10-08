Apollo steigt in Uniper-Poker ein – RWE mauert bei Milliarden-Deal

Neben Apollo haben demnach bereits der vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky kontrollierte Energiekonzern EPH, ein Konsortium aus Brookfield und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB, Norwegens Equinor sowie ein gemeinsames Gespann aus KKR und RWE indikative Angebote eingereicht. Die Frist dafür endete bereits am 21. September. In den kommenden Wochen soll entschieden werden, welche Bieter in die nächste Runde einziehen.

Der milliardenschwere Poker um Uniper nimmt Fahrt auf. Nach Informationen von Reuters hat nun auch der US-Finanzinvestor Apollo Global Management ein unverbindliches Angebot für den deutschen Energiekonzern abgegeben. Damit wächst das Feld der Interessenten für einen der größten möglichen europäischen Versorgerdeals des Jahres weiter.

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Dabei geht es um gewaltige Summen. Uniper könnte bei einem Verkauf mit rund 10 Milliarden Euro bewertet werden. Der Bund hält nach der Rettung während der Energiekrise 2022 noch 99,12 Prozent der Anteile. Damals hatte Berlin den Konzern mit 13,5 Milliarden Euro gestützt. Verkauft werden könnten nun bis zu 74,12 Prozent.

Besonders interessant ist die Rolle von RWE. Konzernchef Markus Krebber stellte gegenüber Bloomberg klar, dass RWE keine vollständige Übernahme Unipers anstrebe. Wegen der bereits starken Stellung auf dem deutschen Energiemarkt dürfte der Konzern bei einem möglichen Deal mit KKR nur eine begrenzte Rolle übernehmen.

Damit zeichnet sich ein hochkarätiger Bieterwettstreit ab. Apollo, KKR, Brookfield, EPH und Equinor bringen jeweils Milliarden an Kapital beziehungsweise erhebliche Energieexpertise mit. Gleichzeitig will der Bund offenbar rund ein Viertel von Uniper behalten.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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