Pumas größter Aktionär kommt nun aus China
- Anta hält 29,06 Prozent und wird größter Puma-Aktionär
- Puma bleibt trotz Antas Einstieg unabhängig geführt
- Antas Wachstum ermöglicht Puma Einblicke in China
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das fränkische Sportartikelunternehmen Puma ist jetzt zu großen Teilen in chinesischer Hand. Anta Sports Products Limited habe die Übernahme des Aktienpakets vom französischen Anteilseigner Artémis SAS abgeschlossen und sei damit nun größter Puma-Aktionär, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. Anta halte 29,06 Prozent der Puma-Anteile.
"Wir heißen Anta Sports als unseren größten Aktionär willkommen. Für uns ist das langfristige Engagement von Anta Sports ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte Puma-Vorstandschef Arthur Höld. Puma werde weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren.
"Ikonische Marke"
Anta-Chairman Ding Shizhong bezeichnete Puma als eine "ikonische Marke". Man sehe darin erhebliches langfristiges Potenzial. "Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung", wird er in einer gemeinsamen Mitteilung zitiert.
Puma, einst Nummer drei der Welt in der Sportartikelbranche hinter dem US-Marktführer Nike und dem Lokalrivalen Adidas , hatte zuletzt erhebliche wirtschaftliche Probleme. Das Unternehmen rutschte in die Verlustzone und musste Umsatzeinbußen hinnehmen. 2025 wurden nur noch 7,3 Milliarden Euro erlöst und ein Rekordverlust eingefahren. Im Ranking der Sportartikelkonzerne rutsche Puma ab und landete deutlich hinter seinem eigenen Großaktionär Anta.
Anta auf Wachstumskurs
Anta ist dagegen seit Jahren auf Wachstumskurs und kaufte in den USA und in Europa teils bekannte Sportartikelmarken wie Wilson (Tennis, Golf), Arcteryx (Outdoor), oder Atomic (Ski) auf. Puma erhofft sich von der Übernahme unter anderem bessere Erkenntnisse über den wichtigen chinesischen Sportartikelmarkt - dieser gilt in der Branche nicht nur als weltgrößter Markt, sondern auch als der mit dem größten Wachstumspotenzial./dm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 30,59 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von -10,82 %/+98,18 % bedeutet.
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Anta wird das Schiff schon schaukeln.