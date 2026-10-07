Heizölpreise knallen durch die Decke

Der Verbrauch hängt davon ab, wie kalt der Winter werden wird; durchschnittlich müssten 3000 Liter für ein Einfamilienhaus beispielsweise aber reichen. Das verursacht laut Beispielrechnung monatlich Kosten von gut 411 Euro.

Der Heizölpreis notiert im Oktober unter dem Septemberhoch von rund 176 Euro je 100 Liter. Rechnte man sich aus, wie viel ein Haushalt für eine Füllung Heizöl mit 3000 Litern aufwenden muss, dann ergibt sich aktuell ein Preis von 4.941,30 Euro.

Eine Studie von CO2Online von Ende September bestätigt das Bild: Abgesehen davon, dass alle Heizkosten steigen, ist Heizöl mittlerweile die teuerste Heizart.

Auf Platz zwei dahinter kommt Fernwärme mit durchschnittlichen Jahreskosten von rund 2.057 Euro. Auf dem dritten Platz rangiert Erdgas, mit durchschnittlichen Kosten knapp unter 2.000 Euro. Die Wärmepumpe schneidet am besten ab, mit Kosten von rund 1.300 Euro.

Der Heizölpreis hat innerhalb kürzester Zeit diesen rasanten Anstieg erfahren, da mittlerweile nicht nur der Transport des Rohöl problematisch ist, sondern es zu einer Knappheit allgemein zu Raffinerieprodukten von Erdöl kommt.

Der Transport von Rohöl aus dem Nahem Osten wird derzeit über alternative Routen besorgt, einst ging durch die Straße von Hormus ein Fünftel der Weltversorgung.

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Europa erwägt, nicht zuletzt auf Druck der USA, strategische Dieselreserven auf den Markt zu geben, um der Knappheit und dem Preis, der letztlich die Inflationnach oben treibt, wieder herr zu werden.

Da Heizöl in US-Dollar gehandelt wird und der Euro sich derzeit in einer Abwertungsspirale gegenüber dem US-Dollar befindet, wird Heizöl für Deutschland zusätzlich teurer.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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