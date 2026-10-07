VINCORION Posts 41% Revenue Growth, Raises 2026 Guidance
Defying the summer slowdown, VINCORION delivered nearly 40% revenue growth in Q3 and raised its full-year sales and profitability forecasts.
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- VINCORION’s third-quarter 2026 revenue rose 39.8% year over year to €87.5 million.
- Revenue for the first nine months increased 41.4%, from €168.1 million to €237.7 million.
- The growth was driven by an exceptionally strong third quarter, despite summer traditionally being a weaker season.
- The company raised its 2026 revenue guidance to €323–333 million, up from €280–320 million.
- VINCORION now expects a 2026 adjusted EBIT margin of 18.5–19.5%, compared with its previous forecast of 18.0–19.0%.
- The company plans to publish its first-nine-month results on 11 November 2026.
The next important date, Q3 2026 Quarterly Report, at VINCORION is on 11.11.2026.
The price of VINCORION at the time of the news was 18,843EUR and was up +4,07 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 18,780EUR this corresponds to a minus of -0,33 % since publication.
At this time, the index SDAX was at 18.185,39PKT (-0,74 %).
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