Für ANTA Sports stellt diese Investition einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seiner Strategie „Ein Schwerpunkt, mehrere Marken, Globalisierung" dar und trägt dazu bei, das internationale Profil, die Reichweite und die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe auf dem globalen Sportartikelmarkt zu festigen. ANTA Sports wird PUMA das Know-how zur Verfügung stellen, das der Konzern im Laufe der Jahre über mehrere Marken hinweg aufgebaut hat, darunter Kompetenzen in den Bereichen Management, Einzelhandel und globale Ressourcenintegration.

HONGKONG, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ANTA Sports Products Limited, der weltweit führende Multi-Brand-Sportbekleidungskonzern („ANTA Sports", Börsenkennzeichen: 2020 (HKD-Notierung) und 82020 (RMB-Notierung), deren Tochtergesellschaften zusammen als „ANTA Group" oder „Gruppe" bezeichnet werden), gab heute den Abschluss des Erwerbs einer Beteiligung von 29,06 % an der PUMA SE von Artémis SAS, der Investmentgesellschaft der Familie Pinault, für 1.505,5 Millionen Euro in bar bekannt. Nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen ist ANTA Sports nun der größte Anteilseigner von PUMA.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ding Shizhong, Vorstandsvorsitzender von ANTA Sports, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, größter Anteilseigner von PUMA und ein langfristiger strategischer Partner zu werden. Der globale Sportartikelmarkt bietet weiterhin erhebliche Wachstumschancen, da immer mehr Menschen einen aktiven Lebensstil pflegen und verstärkt Sport treiben. ANTA Sports hat seinen Erfolg auf einer Multimarkenstrategie aufgebaut. Wir sind davon überzeugt, dass der Wert eines Multimarkenkonzerns darin liegt, jeder Marke dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem die Kompetenzen und Ressourcen des gesamten Konzerns genutzt werden. PUMA verfügt über eine reiche Tradition und einen starken zugrunde liegenden Markenwert. Wir haben Vertrauen in das Managementteam und unterstützen die derzeit stattfindende strategische Neuausrichtung. Als langfristiger Aktionär freuen wir uns darauf, unsere Erfahrung und unsere Kompetenzen, insbesondere im Einzelhandel und im operativen Geschäft, einzubringen und dabei die Unabhängigkeit und Markenidentität von PUMA zu respektieren. Unser Ziel ist es, PUMA dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und dauerhaften Wert für Verbraucher auf der ganzen Welt zu schaffen."

„PUMA hat eine der bekanntesten Sportmarken der Welt aufgebaut, die sich durch eine reiche Tradition, hohe Glaubwürdigkeit im Sport, eine globale Präsenz, führende Innovationen und starke Partner auszeichnet. Wir heißen ANTA Sports als größten Anteilseigner von PUMA willkommen und betrachten das langfristige Engagement des Unternehmens als starken Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte Arthur Hoeld, CEO der PUMA SE. „Wir freuen uns darauf, eine fruchtbare Beziehung aufzubauen und Bereiche zu erkunden, in denen unsere jeweiligen Stärken nachhaltigen Wert für PUMA und seine Anteilseigner schaffen können – auf unserem Weg, eine der drei weltweit führenden Sportmarken zu werden."

ANTA Sports respektiert uneingeschränkt das sportliche Erbe von PUMA, die unverwechselbare Markenidentität und Unternehmenskultur sowie die unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie. Wie bereits angekündigt, wird die Gruppe eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von PUMA anstreben. Die Gruppe hat derzeit keine Pläne, ein Übernahmeangebot für PUMA abzugeben.

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