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    ANTA Sports schließt den Erwerb einer Beteiligung von 29,06 % an PUMA ab und wird zum größten Anteilseigner

    ANTA Sports schließt den Erwerb einer Beteiligung von 29,06 % an PUMA ab und wird zum größten Anteilseigner
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Wird zum größten Anteilseigner von PUMA und stärkt damit die Globalisierungsstrategie von ANTA Sports weiter
    • Wird dazu beitragen, das Potenzial von PUMA auf den globalen Märkten, einschließlich China, auszuschöpfen, indem komplementäre Stärken und die Erfahrung im Multi-Marken-Management genutzt werden
    • Respektiert uneingeschränkt die lange Sporttradition von PUMA, die unverwechselbare Markenidentität und Unternehmenskultur sowie die unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie

    HONGKONG, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ANTA Sports Products Limited, der weltweit führende Multi-Brand-Sportbekleidungskonzern („ANTA Sports", Börsenkennzeichen: 2020 (HKD-Notierung) und 82020 (RMB-Notierung), deren Tochtergesellschaften zusammen als „ANTA Group" oder „Gruppe" bezeichnet werden), gab heute den Abschluss des Erwerbs einer Beteiligung von 29,06 % an der PUMA SE von Artémis SAS, der Investmentgesellschaft der Familie Pinault, für 1.505,5 Millionen Euro in bar bekannt. Nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen ist ANTA Sports nun der größte Anteilseigner von PUMA.

    Für ANTA Sports stellt diese Investition einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seiner Strategie „Ein Schwerpunkt, mehrere Marken, Globalisierung" dar und trägt dazu bei, das internationale Profil, die Reichweite und die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe auf dem globalen Sportartikelmarkt zu festigen. ANTA Sports wird PUMA das Know-how zur Verfügung stellen, das der Konzern im Laufe der Jahre über mehrere Marken hinweg aufgebaut hat, darunter Kompetenzen in den Bereichen Management, Einzelhandel und globale Ressourcenintegration.

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    Ding Shizhong, Vorstandsvorsitzender von ANTA Sports, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, größter Anteilseigner von PUMA und ein langfristiger strategischer Partner zu werden. Der globale Sportartikelmarkt bietet weiterhin erhebliche Wachstumschancen, da immer mehr Menschen einen aktiven Lebensstil pflegen und verstärkt Sport treiben. ANTA Sports hat seinen Erfolg auf einer Multimarkenstrategie aufgebaut. Wir sind davon überzeugt, dass der Wert eines Multimarkenkonzerns darin liegt, jeder Marke dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem die Kompetenzen und Ressourcen des gesamten Konzerns genutzt werden. PUMA verfügt über eine reiche Tradition und einen starken zugrunde liegenden Markenwert. Wir haben Vertrauen in das Managementteam und unterstützen die derzeit stattfindende strategische Neuausrichtung. Als langfristiger Aktionär freuen wir uns darauf, unsere Erfahrung und unsere Kompetenzen, insbesondere im Einzelhandel und im operativen Geschäft, einzubringen und dabei die Unabhängigkeit und Markenidentität von PUMA zu respektieren. Unser Ziel ist es, PUMA dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und dauerhaften Wert für Verbraucher auf der ganzen Welt zu schaffen."

    „PUMA hat eine der bekanntesten Sportmarken der Welt aufgebaut, die sich durch eine reiche Tradition, hohe Glaubwürdigkeit im Sport, eine globale Präsenz, führende Innovationen und starke Partner auszeichnet. Wir heißen ANTA Sports als größten Anteilseigner von PUMA willkommen und betrachten das langfristige Engagement des Unternehmens als starken Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte Arthur Hoeld, CEO der PUMA SE. „Wir freuen uns darauf, eine fruchtbare Beziehung aufzubauen und Bereiche zu erkunden, in denen unsere jeweiligen Stärken nachhaltigen Wert für PUMA und seine Anteilseigner schaffen können – auf unserem Weg, eine der drei weltweit führenden Sportmarken zu werden."

    ANTA Sports respektiert uneingeschränkt das sportliche Erbe von PUMA, die unverwechselbare Markenidentität und Unternehmenskultur sowie die unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie. Wie bereits angekündigt, wird die Gruppe eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von PUMA anstreben. Die Gruppe hat derzeit keine Pläne, ein Übernahmeangebot für PUMA abzugeben.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Medienkontakt
    Danielle Berg, USA/international, +1 214 7092300, Danielle.Berg@fgsglobal.com
    Claudia Kosser, Deutschland, +49 162 2737953, Claudia.Kosser@fgsglobal.com
    Louis Hung, APAC, +852 90841801, Louis.Hung@fgsglobal.com

    Ansprechpartner für Investoren
    ANTA Sports Products Limited
    Abteilung für Investor Relations
    Tel.:    (852) 2116 1660 
    Fax:    (852) 2116 1590 
    E-Mail: ir@anta.com.hk

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anta-sports-schlieWt-den-erwerb-einer-beteiligung-von-29-06--an-puma-ab-und-wird-zum-groWten-anteilseigner-302901228.html




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