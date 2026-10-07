VINCORION: 41 % Umsatzplus in 9 Monaten – Jahresprognose erhöht
Starkes Wachstum im Sommerquartal: VINCORION steigert den Umsatz vorläufig um knapp 40 % und hebt die Prognosen für den Jahresumsatz und die bereinigte EBIT-Marge an.
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- VINCORION erzielte im dritten Quartal 2026 vorläufig einen Konzernumsatz von 87,5 Mio. Euro – ein Plus von 39,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
- In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 41,4 % von 168,1 Mio. auf 237,7 Mio. Euro.
- Der starke Anstieg war auf ein außergewöhnlich umsatzstarkes drittes Quartal zurückzuführen, obwohl die Sommersaison traditionell schwächer ist.
- VINCORION erhöht die Umsatzprognose für 2026 auf 323 bis 333 Mio. Euro; zuvor lag sie bei 280 bis 320 Mio. Euro.
- Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge steigt auf 18,5 bis 19,5 %, nach zuvor 18,0 bis 19,0 %.
- Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 will das Unternehmen am 11. November 2026 veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Quartalsbericht, bei VINCORION ist am 11.11.2026.
Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,838EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,780EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.181,64PKT (-0,76 %).
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