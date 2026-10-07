Börsen Start Update
Börsenstart USA - 07.10. - US 30 schwach -1,01 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht bei 51.011,31 PKT und verliert bisher -1,01 %.
Top-Werte: Amgen +4,57 %, Johnson & Johnson +2,19 %, Verizon Communications +1,37 %, Merck & Co +1,31 %, Nike (B) -1,14 %
Flop-Werte: Caterpillar -4,31 %, Goldman Sachs Group -2,49 %, Sherwin-Williams -1,96 %
Der US Tech 100 steht bei 30.991,51 PKT und verliert bisher -0,78 %.
Top-Werte: Amgen +4,57 %, Gilead Sciences +3,34 %, Intuitive Surgical +2,86 %, Dexcom +2,57 %, T-Mobile US +2,51 %
Flop-Werte: Astera Labs -4,45 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,07 %, Rocket Lab Corporation -3,97 %, Microchip Technology -3,83 %, Teradyne -3,81 %
Der US 500 steht bei 7.774,55 PKT und verliert bisher -0,57 %.
Top-Werte: Constellation Brands (A) +6,45 %, Amgen +4,57 %, Charter Communications Registered (A) +3,45 %, Gilead Sciences +3,34 %, AbbVie +3,03 %
Flop-Werte: Allegion -5,21 %, Caterpillar -4,31 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -4,11 %, Builders Firstsource -4,09 %, Vertiv Holdings Registered (A) -3,92 %
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