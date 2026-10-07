Allegion Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 07.10.2026

Mit einer Performance von -5,21 % musste die Allegion Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Allegion Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,66 % wieder ab und notiert heute bei 130,65€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allegion ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Produkten, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Allegion nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,96 %.

Allein seit letzter Woche ist die Allegion Aktie damit um -1,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allegion um -0,61 % verloren.

Während Allegion deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,57 %.

Allegion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,73 % 1 Monat -1,14 % 3 Monate +9,96 % 1 Jahr -11,11 %

Informationen zur Allegion Aktie

Stand: 07.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 85 Mio. Allegion Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,32 Mrd.EUR € wert.

Allegion Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Allegion Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Allegion Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.