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Allegion Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 07.10.2026
Am heutigen Handelstag muss die Allegion Aktie bisher Verluste von -5,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Allegion Aktie.
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Allegion Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.10.2026
Mit einer Performance von -5,21 % musste die Allegion Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Allegion Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,66 % wieder ab und notiert heute bei 130,65€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Allegion nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,96 %.
Allein seit letzter Woche ist die Allegion Aktie damit um -1,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allegion um -0,61 % verloren.
Während Allegion deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,57 %.
Allegion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,73 %
|1 Monat
|-1,14 %
|3 Monate
|+9,96 %
|1 Jahr
|-11,11 %
Informationen zur Allegion Aktie
Es gibt 85 Mio. Allegion Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,32 Mrd.EUR € wert.
Allegion Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Allegion Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Allegion Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.