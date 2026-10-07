JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag der Beteiligung Agility Robotics auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die Veranstaltung habe interessante Einblicke in die Geschäfte des Auto- und Industriezulieferers sowie in den Markt für humanoide Robotik ermöglicht, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während das Interesse der Anleger an Schaefflers Humanoid-Strategie in letzter Zeit nachgelassen habe, nehme die kommerzielle Dynamik in der Humanoid-Branche zu./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,33EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,70

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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