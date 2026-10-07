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    Rüstungszulieferer Vincorion erhöht Jahresprognose nach robustem drittem Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Vincorion erwartet bis zu 333 Millionen Euro Umsatz
    • Umsatz steigt im dritten Quartal um knapp 40 Prozent
    • Vincorion-Technik steckt in Panzern und Patriot-Systemen
    Rüstungszulieferer Vincorion erhöht Jahresprognose nach robustem drittem Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion wird nach einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung im dritten Quartal optimistischer für 2026. So soll der Umsatz im laufenden Jahr nun 323 bis 333 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mit. Bislang lautete die Prognose auf 280 bis 320 Millionen Euro. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent und damit jeweils einen halben Prozentpunkt besser als zuvor in Aussicht gestellt. Die Aktie legte daraufhin um knapp zwei Prozent zu.

    Vincorion sprach von einem "außergewöhnlich" starken dritten Quartal "in einer traditionell schwächeren Sommersaison". So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Berechnungen um knapp 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierten sich die Erlöse den Angaben zufolge auf 237,7 Millionen Euro und damit 41,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

    Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz.

    Das Unternehmen will die vollständigen Ergebnisse am 11. November vorlegen./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 18.192 auf Ariva Indikation (07. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +23,82 %/+45,36 % bedeutet.





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