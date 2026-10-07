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    Meta Platforms (A): AMAG hebt EBITDA-Prognose für 2026 an

    Starkes Quartal, optimistischer Ausblick: AMAG hebt die EBITDA-Prognose für 2026 auf 200 bis 220 Mio. Euro an – und erwartet auch zum Jahresende mehr Rückenwind.

    Meta Platforms (A): AMAG hebt EBITDA-Prognose für 2026 an
    Foto: Dima Solomin - unsplash
    • AMAG erhöht die EBITDA-Prognose für 2026 auf **200 bis 220 Mio. Euro**, bisher waren es 170 bis 190 Mio. Euro.
    • Grundlage der Anpassung sind vorläufige Zahlen für das dritte Quartal und bessere Erwartungen für das vierte Quartal.
    • Im dritten Quartal 2026 erzielte die AMAG-Gruppe vorläufig ein EBITDA von **81,6 Mio. Euro**.
    • Das EBITDA der ersten neun Monate 2026 betrug insgesamt **182,7 Mio. Euro**.
    • Die Ergebnisentwicklung lag im dritten Quartal in allen operativen Segmenten über den bisherigen Erwartungen.
    • Auch für das vierte Quartal rechnet AMAG aufgrund des aktuellen Auftrags- und Geschäftsverlaufs mit einer besseren Entwicklung als bislang angenommen; detaillierte Neunmonatszahlen folgen am **29. Oktober 2026**.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meta Platforms (A) ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Meta Platforms (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 647,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,52 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 646,00EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index US 500 stand zu diesem Zeitpunkt bei 7.774,13PKT (-0,60 %).


    Meta Platforms (A)

    -1,52 %
    -0,61 %
    +22,40 %
    +23,52 %
    +5,72 %
    +118,54 %
    +121,58 %
    +458,24 %
    +2.045,92 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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