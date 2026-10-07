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    US-Reserve so leer wie 1982

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    Ölmarkt ohne Airbag: Nur 10 Prozent der Ölbestände sind noch verfügbar

    Seit Monaten wird Öl aus den Reserven gezogen, um den Markt zu stabilisieren. Jetzt warnen Branchenchefs, dass der weltweite Puffer fast aufgebraucht ist.

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    US-Reserve so leer wie 1982 - Ölmarkt ohne Airbag: Nur 10 Prozent der Ölbestände sind noch verfügbar
    Foto: dpa-Bildfunk

    Die weltweiten Ölreserven werden immer dünner – und Brent hält sich über 100 US-Dollar je Barrel. Branchenchefs warnten auf dem Energy Intelligence Forum in London, dass der Markt zunehmend anfällig für neue Preisschocks werde. Besonders deutlich wurde Saudi-Aramco-Chef Amin Nasser: "Heute sind weniger als 6 Milliarden Barrel kommerzieller Lagerbestände übrig, wobei der Großteil davon praktisch nicht verfügbar ist, sodass das System bereits an seine Grenzen stößt", zitiert ihn Reuters.

    Seit Beginn der Nahostkrise seien mehr als 1 Milliarde Barrel aus Lagerbeständen freigegeben worden. Nach Nassers Einschätzung war das einer der letzten großen Puffer, auf den Regierungen und Unternehmen noch zurückgreifen konnten. Von den verbleibenden kommerziellen Beständen seien nur etwa 10 Prozent oder weniger kurzfristig verfügbar. Genau deshalb wird die nächste geplante Freigabe von 100 Millionen Barrel durch die Internationale Energieagentur (IEA) zum zweischneidigen Schritt: Sie soll die Preise dämpfen, leert aber gleichzeitig die Reserven weiter.

    Die IEA berät aktuell über Details der Freigabe. Von den im März angekündigten 400 Millionen Barrel seien laut IEA bislang rund 325 Millionen tatsächlich auf den Markt gebracht worden. Trotzdem notierte Brent am Mittwoch weiter über 100 US-Dollar. Das zeigt, wie begrenzt der Effekt solcher Maßnahmen inzwischen ist.

    Auch die strategischen Reserven der USA sind stark geschrumpft. Laut Reuters liegen die Rohölbestände in der Strategic Petroleum Reserve auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 1982. Chevron-Chef Mike Wirth warnte, dass der Verlust dieser Puffer den Markt strukturell anfälliger mache und die Preisuntergrenze nach oben verschiebe.

    Vitol-Chef Russell Hardy formulierte das Risiko besonders klar: Der Westen verfüge kaum noch über Vorräte, auf die er im Winter zurückgreifen könne. Gleichzeitig bleibt die Welt laut IEA auf rund 102 Millionen Barrel Öl pro Tag angewiesen.

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    Der Engpass endet nicht beim Öl. Auch die Gasvorräte sind angespannt. Petronas-Chef Tengku Muhammad Taufik warnte, ein harter Winter könne im ersten Quartal 2027 zu einem "Blutbad" auf dem Gasmarkt führen. Die zentrale Botschaft der Branche ist damit eindeutig: Die Welt kann neue Energieschocks immer schlechter mit Reserven abfedern – und genau das macht jeden weiteren Ausfall gefährlicher.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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