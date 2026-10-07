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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    77,73€
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    0,95
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    Blatt
    Short
    123,59€
    Basispreis
    1,20
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    × 9,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,71 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -6,05 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,92 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,05 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,97 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,72 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,97 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,07 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    OHB
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,65 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,50 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,90 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,35 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,35 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,86 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    freenet
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 11
    Performance 1M: -6,47 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche von freenet und mögliche Nachkäufe. Im Fokus stehen der Telefónica-Vertragsstreit mit rund 50 Mio. Euro erwarteter Ergebnisbelastung 2026, deren mögliche Dauer und Chancen auf Nachverhandlungen. Diskutiert werden das bereinigte EBITDA-Ziel von 620 Mio. Euro für 2028 trotz Belastungen, die Mindestdividende bis 2028 sowie mögliche Kundengewinne durch waipu-Rabatte und Vertriebssynergien der mobilezone-Übernahme.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,93 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: -16,81 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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