Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Jenoptik
Tagesperformance: -6,05 %
Tagesperformance: -6,05 %
Platz 2
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,97 %
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 3
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 4
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
OHB
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 5
Performance 1M: -11,65 %
Performance 1M: -11,65 %
PVA TePla
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 6
Performance 1M: +8,50 %
Performance 1M: +8,50 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 7
Performance 1M: +10,90 %
Performance 1M: +10,90 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 9
Performance 1M: -5,35 %
Performance 1M: -5,35 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 10
Performance 1M: +7,86 %
Performance 1M: +7,86 %
freenet
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 11
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
? wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche von freenet und mögliche Nachkäufe. Im Fokus stehen der Telefónica-Vertragsstreit mit rund 50 Mio. Euro erwarteter Ergebnisbelastung 2026, deren mögliche Dauer und Chancen auf Nachverhandlungen. Diskutiert werden das bereinigte EBITDA-Ziel von 620 Mio. Euro für 2028 trotz Belastungen, die Mindestdividende bis 2028 sowie mögliche Kundengewinne durch waipu-Rabatte und Vertriebssynergien der mobilezone-Übernahme.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 12
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
Verbio
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 13
Performance 1M: -16,81 %
Performance 1M: -16,81 %
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