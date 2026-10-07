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    Porsche-Finanzchef

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    2027 wird nochmal härter für uns

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche erwartet 2027 nochmals stärkeren Druck
    • Absatz und Profitabilität dürften 2027 sinken
    • Porsche plant bis 2031 mehr Erlös und höhere Marge
    Porsche-Finanzchef - 2027 wird nochmal härter für uns
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG sieht sich auch im kommenden Jahr unter Druck. 2027 werde unter anderem wegen Modellanläufen noch einmal härter für das Unternehmen als das laufende Jahr, sagte Finanzchef Jochen Breckner am Mittwoch im schwäbischen Weissach auf einer Investorenveranstaltung. Absatz und Profitabilität würden dann voraussichtlich unter den Werten für dieses Jahr liegen. In diesem Jahr rechnet die VW -Tochter aktuell mit 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Die im MDax notierte Porsche-Vorzugsaktie lag am Nachmittag rund 0,7 Prozent im Minus.

    Der seit Januar amtierende Konzernchef Michael Leiters hatte zur Wochenmitte nach einem guten Dreivierteljahr im Unternehmen seine Strategie vorgestellt, wie er den schwächelnden Sport- und Geländewagenbauer wieder in die Erfolgsspur bringen will. Mittelfristig peilt Porsche in den Jahren 2030/31 einen Erlös von 41 bis 45 Milliarden Euro an bei einer Marge zwischen 10 und 15 Prozent. Wachstum soll vor allem aus steigenden Verkaufspreisen und einem höheren Beitrag teurerer Autos kommen. Zusätzlich sollen umfangreiche Kosteneinsparungen die Marge heben./men/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 69,70 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,14 %/+71,18 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VWs Elektromobilitätsstrategie, Absatzchancen des ID Polo und geringe Kleinwagenmargen. Hohe deutsche Produktionskosten, Konkurrenz aus China und Reformbedarf prägen die Diskussion. Für eine Unterbewertung werden Konzernbeteiligungen und ein genanntes KGV unter 4 angeführt; zugleich werden charttechnische Warnsignale thematisiert. Die diskutierten Kursziele reichen von 25–30 bis 200 Euro.

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    dpa-AFX
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