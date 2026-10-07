Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 07.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 2
Performance 1M: -12,75 %
Performance 1M: -12,75 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 3
Performance 1M: -16,16 %
Performance 1M: -16,16 %
UniCredit
Tagesperformance: -4,06 %
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 4
Performance 1M: -8,08 %
Performance 1M: -8,08 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 5
Performance 1M: -7,30 %
Performance 1M: -7,30 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 6
Performance 1M: -3,16 %
Performance 1M: -3,16 %
BBVA
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 7
Performance 1M: -8,11 %
Performance 1M: -8,11 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 8
Performance 1M: -10,73 %
Performance 1M: -10,73 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 9
Performance 1M: -14,00 %
Performance 1M: -14,00 %
ENGIE
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 10
Performance 1M: -5,79 %
Performance 1M: -5,79 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 11
Performance 1M: -5,74 %
Performance 1M: -5,74 %
ING Group
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 12
Performance 1M: -5,84 %
Performance 1M: -5,84 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 13
Performance 1M: -5,35 %
Performance 1M: -5,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang und mögliche Ziele von 20 bis 25 Euro. Kritiker sehen begrenztes Wachstum, zunehmende Konkurrenz durch Starlink und ein schwaches Kundenimage; andere halten die langfristige Story für intakt und sehen niedrigere Kurse als Kaufchance. Als Stützen gelten KI-Umsätze und Kosteneinsparungen, bestätigte Prognosen, Aktienrückkäufe und das Satelliten-JV. Kurzfristig wird auch eine Seitwärtsbewegung diskutiert.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 14
Performance 1M: -11,98 %
Performance 1M: -11,98 %
Siemens
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 15
Performance 1M: -0,31 %
Performance 1M: -0,31 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neuordnung des Deutschlandgeschäfts und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Neue Aufträge werden als möglicher Impuls für die Aktie gesehen; größere Aufträge und Quartalszahlen gelten als wichtige Anlässe für Kurs- und Unternehmensdiskussionen. Zudem wird der hohe Stückpreis der Aktie als möglicher Grund für das geringe Anlegerinteresse genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 16
Performance 1M: -4,10 %
Performance 1M: -4,10 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 17
Performance 1M: -16,23 %
Performance 1M: -16,23 %
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