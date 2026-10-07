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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 07.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 07.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    29,38€
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    33,57€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,92 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,75 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,16 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 4
    Performance 1M: -8,08 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,30 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,16 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,11 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: -10,73 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 9
    Performance 1M: -14,00 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    ENGIE
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,79 %
    Chart ENGIE
    ISIN: FR0010208488
    WKN: A0ER6Q
    Die ENGIE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    ING Group
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,84 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,35 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang und mögliche Ziele von 20 bis 25 Euro. Kritiker sehen begrenztes Wachstum, zunehmende Konkurrenz durch Starlink und ein schwaches Kundenimage; andere halten die langfristige Story für intakt und sehen niedrigere Kurse als Kaufchance. Als Stützen gelten KI-Umsätze und Kosteneinsparungen, bestätigte Prognosen, Aktienrückkäufe und das Satelliten-JV. Kurzfristig wird auch eine Seitwärtsbewegung diskutiert.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 14
    Performance 1M: -11,98 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 15
    Performance 1M: -0,31 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neuordnung des Deutschlandgeschäfts und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Neue Aufträge werden als möglicher Impuls für die Aktie gesehen; größere Aufträge und Quartalszahlen gelten als wichtige Anlässe für Kurs- und Unternehmensdiskussionen. Zudem wird der hohe Stückpreis der Aktie als möglicher Grund für das geringe Anlegerinteresse genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,10 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 17
    Performance 1M: -16,23 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 07.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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