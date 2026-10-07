Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 07.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 1
Performance 1M: +1,40 %
Performance 1M: +1,40 %
Novartis
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 2
Performance 1M: -2,98 %
Performance 1M: -2,98 %
Sandoz Group
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 3
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
ABB
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 4
Performance 1M: +4,34 %
Performance 1M: +4,34 %
UBS Group
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: -11,84 %
Performance 1M: -11,84 %
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