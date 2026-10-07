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    Besonders beachtet!

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    Caterpillar Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,59 % - 07.10.2026

    Die Caterpillar Aktie notiert am 07.10.2026 mit -5,59 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Caterpillar Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,59 % - 07.10.2026
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

    Caterpillar Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.10.2026

    Die Caterpillar Aktie ist bisher um -5,59 % auf 724,90 gefallen. Das sind -42,90  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Caterpillar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,59 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Caterpillar damit auf -11,95 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +2,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +51,89 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich -1,07 % im Plus-Minus-Bereich. Caterpillar entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,10 %
    1 Monat +6,66 %
    3 Monate -11,95 %
    1 Jahr +75,29 %
    Stand: 07.10.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,08 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 07.10. - US 30 schwach -1,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,02 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,54 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,17 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Caterpillar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Caterpillar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Caterpillar

    -5,61 %
    0,00 %
    +5,55 %
    -12,54 %
    +73,27 %
    +193,52 %
    +340,06 %
    +816,45 %
    +2.318,90 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
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