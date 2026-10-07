Fresenius Medical Care
Konzernchefin Giza geht
- Helen Giza scheidet zum 11. Oktober bei FMC aus
- Shervin Korangy wird ab 12. Oktober neuer FMC-Chef
- Korangy legt sein Aufsichtsratsmandat nieder
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) kommt es überraschend zu einem Chefwechsel. So werde die langjährige Vorstandsvorsitzende Helen Giza zum Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte FMC am Mittwoch in Bad Homburg mit. Nähere Details nannte der Dax -Konzern nicht. Der Aufsichtsrat habe einstimmig beschlossen, Shervin Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum neuen Konzernchef zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft habe Korangy niedergelegt.
Die Aktie verlor nach der Mitteilung bis zu 4,5 Prozent./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 37,33 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+17,30 % bedeutet.
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