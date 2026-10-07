🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    ROUNDUP 3

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche spart und setzt auf margenstarke Modelle
    • Porsche peilt 2030 eine Marge von 10 bis 15 Prozent an
    • Teure Modelle sollen künftig fast die Hälfte ausmachen
    ROUNDUP 3 - VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: nach Veranstaltung Kurs aktualisiert in 4. Absatz, mit Aussagen aus Fragerunde im neuen vorletzten Absatz.)

    WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll Porsche wieder profitabler werden. Der seit Januar amtierende neue Chef Michael Leiters präsentierte am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung im schwäbischen Weissach seine Strategie "Sportwagenschmiede '35", mit der er das Unternehmen nach schwierigen Jahren wieder in die Erfolgsspur bringen will.

    "Mit unserer Strategie schaffen wir die Voraussetzungen, um Porsche in drei Phasen deutlich effizienter, produktiver und profitabler zu machen", sagte der Manager. Aktuell gehe es vor allem darum, Kosten zu senken und Porsche finanziell robuster zu machen. Das ist nötig, weil der Autohersteller sich vor allem im einst gewinnträchtigen Markt China auf dauerhaft weniger Geschäft einstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen (VW) Vz!
    Long
    65,83€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,69€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die operative Gewinnmarge im Konzern soll aber nach wie vor mittelfristig - das heißt etwa 2030 oder 2031 - 10 bis 15 Prozent erreichen und langfristig das obere Ende dieser Spanne. Im ersten Halbjahr 2026 waren es 7,8 Prozent. Absolut strebt Porsche in einigen Jahren einen Umsatz zwischen 41 und 45 Milliarden Euro an (2025: 36,4 Milliarden).

    Die im MDax notierte Porsche-Vorzugsaktie schwankte nach positivem Handelsstart und lag am Nachmittag ein halbes Prozent im Minus. Bisher hat das Papier in diesem Jahr damit gut 7 Prozent eingebüßt.

    Laut Porsche-Finanzchef Jochen Breckner sollen in den kommenden Jahren insbesondere auch bei den Investitionsausgaben und den Forschungs- und Entwicklungskosten die Zügel angezogen werden. In diesem Jahr dürften die Investitionen ihren Höhepunkt erreichen und dann wieder fallen. Aktuell steckt Porsche viel Geld in Antriebstechnik und Modelle.

    9 bis 12 Prozent des Umsatzes im Autogeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - sollen mittelfristig regelmäßig als freie Barmittel übrigbleiben, langfristig ist hier ebenfalls das obere Ende des Korridors angepeilt. Im vergangenen Jahr waren es lediglich knapp 5 Prozent. Die Ausschüttungsquote für die Dividende sieht Breckner nun bei mindestens der Hälfte des Nettogewinns statt wie bisher bei rund der Hälfte.

    Aus Sicht von Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan stützen die Aussichten für das Erwirtschaften von Barmitteln künftige Zahlungen an die Aktionäre. Jefferies-Experte Philippe Houchois sprach davon, dass die Erwartungen am Markt generell eher im unteren Bereich der Zielspannen von Porsche gelegen hätten - dass laut Management für das obere Ende der Bandbreiten aber eine deutliche Besserung des Umfelds oder weitere Maßnahmen vonnöten seien.

    Porsche will seine Entwicklungskosten für künftige Modellreihen den Angaben nach um bis zu 20 Prozent senken. Die Personalkosten in der Fertigung sollen mittelfristig um bis zu 30 Prozent runter, Verkaufs- und Vertriebskosten um 20 Prozent. Bei den Materialeinzelkosten peilt das Unternehmen eine Senkung von rund zehn Prozent an. Die Anzahl von Modellvarianten soll ebenfalls geringer werden.

    Fokus auf Kerngeschäft und schlankere Organisation

    Wesentliche Pfeiler der Strategie seien die Fokussierung auf das Kerngeschäft und eine Verschlankung der Organisation. So werden Managementpositionen mittelfristig um 40 Prozent verringert, wie Porsche mitteilte.

    Letztlich strebe Porsche eine deutlich niedrigere Gewinnschwelle an, die bereits bei weniger als 200.000 Einheiten erreicht werden soll. Zuletzt seien viele Teile des Konzerns eher auf die Produktion von 350.000 Autos ausgelegt gewesen, sagte Porsche-Chef Leiters - eine Folge des Wachstumskurses in den vergangenen Jahren. Bei welcher Stückzahl die Gewinnschwelle zuletzt lag, dazu machte er keine Angaben.

    Klar ist aber, dass er den Konzern auf weniger Masse trimmen will - das gilt in der Autobranche als schwierig, weil in aller Regel Größenvorteile zum Tragen kommen. Bei Porsche soll nun der Anteil besonders teurer Autos von rund einem Drittel auf fast die Hälfte ausgebaut werden. Das soll bis 2030 den durchschnittlichen Verkaufspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 Euro auf 330.000 Euro heben. Unter anderem ist ein größeres und teureres SUV als der Cayenne vorgesehen, und ein Zweitürer-Supersportwagen über dem 911er dürfte ebenfalls dazukommen.

    Gewinneinbruch im vergangenen Jahr

    Das Unternehmen aus Stuttgart hatte zuletzt zu kämpfen - unter anderem mit sinkenden Absatzzahlen, insbesondere in China, einer geringeren Nachfrage nach E-Modellen und den US-Zöllen. Hinzu kamen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung, die den Gewinn des Konzerns 2025 zum größten Teil aufgezehrt haben. Das Ergebnis nach Steuern brach im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Im ersten Halbjahr 2026 stabilisierte sich das Ergebnis. Die Krise bei Porsche hatte zuletzt auch die Geschäftszahlen der Konzernmutter Volkswagen kräftig belastet.

    Schnelle Besserung ist nicht zu erwarten. Das kommende Jahr werde nochmal härter für Porsche, bevor 2028 dann Besserung einsetzen dürfte, sagte Finanzchef Breckner. Absatz und operative Marge würden unter anderem wegen Modellanläufen 2027 unter den Werten für das laufende Jahr liegen, ergänzte er. Aktuell peilt Porsche 2026 einen Umsatz von 35 bis 36 Milliarden Euro an bei einer operativen Marge zwischen 5,5 und 7,5 Prozent.

    Im Sommer hatten sich Management und Arbeitnehmer auf ein Sparprogramm geeinigt, das den Abbau von 5.000 weiteren Jobs in der Region Stuttgart bis 2035 vorsieht. Im Gegenzug wurden betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2035 ausgeschlossen. Bereits zuvor gab es bei Porsche Abbauprogramme - auch im Leipziger Werk und bei Tochterfirmen. "Insgesamt wird die Belegschaft im direkten und indirekten Bereich mittelfristig um 25 Prozent reduziert - mit einem strategischen Ziel von 30 Prozent", hieß es./men/jwe/rwi/jsl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 70,10 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,08 %/+71,09 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Verschuldung der Porsche SE, den NAV-Abschlag und mögliche Dividendenkürzungen zur Schuldentilgung. Diskutiert werden Kaufchancen nach Kursverlusten versus weitere Rückschläge durch schwache VW-Margen und Wettbewerbsdruck. Optimisten verweisen auf Beteiligungswerte und Dividendenzuflüsse. Positiv bewertet wird die endgültige Abweisung von Schadenersatzklagen über 5,4 Mrd. € durch den BGH; die Kurserholung hielt laut Beiträgen jedoch nur kurz an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 3 VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll Porsche wieder profitabler werden. Der seit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     