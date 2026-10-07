🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz erwartet Bekenntnis zum Reformkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert ein klares Bekenntnis zum Reformkurs
    • Rentenreform soll bis Weihnachten durchs Kabinett
    • Merz lehnt abschlagsfreie Frühverrentung klar ab
    Merz erwartet Bekenntnis zum Reformkurs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt nach den Einbußen von Union und SPD bei den Landtagswahlen auf ein Bekenntnis der Koalitionsspitzen zum vereinbarten Reformkurs. Er gehe davon aus, dass auch die Verabredungen auf ein Maßnahmenpaket vom 1. Juli unverändert die Geschäftsgrundlage für die Arbeit der Koalition blieben, machte der CDU-Chef bei einer Veranstaltung des "Handelsblatts" und der "Wirtschaftswoche" in Berlin deutlich. Er fügte mit Blick auf das Treffen des Koalitionsausschusses am Abend hinzu: "Ich gehe davon aus, dass ich darauf eine klare und eindeutige Antwort bekomme."

    Die Spitzen von Union und SPD hatten sich im Sommer auf mehrere große Vorhaben etwa bei Rente, Arbeitsmarkt und Steuern verständigt. Nach Verlusten bei den Landtagsahlen im September in Ostdeutschland waren in der Koalition Diskussionen über eine Fortsetzung des Reformkurses aufgekommen.

    Rente als "vielleicht wichtigste" Reform

    Merz betonte, die Rentenreform sei für ihn "vielleicht sogar die wichtigste innenpolitische Reform der laufenden Wahlperiode". Sie habe große Bedeutung nicht nur für die Altersversorgung, sondern auch für den Kapitalmarkt, indem endlich auch in der gesetzlichen Rentenversicherung ein zusätzliches Element der individuellen Kapitalbildung ermöglicht werden solle.

    Zum Zeitplan der Reform sagte der Kanzler: "Ich bin mir sicher, dass wir sie bis Weihnachten jedenfalls durchs Kabinett haben, in beiden Teilen Rente und Kapitaldeckung." Er hoffe, dass es Anfang 2027 Entscheidungen in Bundestag und Bundesrat gebe. "Und dann hoffe ich, dass wir das im Frühjahr nächsten Jahres in trockenen Tüchern haben." Darüber solle auch im Koalitionsausschuss geredet werden. Die Fraktionen von Union und SPD hatten im August das Ziel ausgegeben, das Reformpaket bis Jahresende bereits komplett umsetzen.

    Merz bekräftigte die Unions-Position etwa für ein Ende der abschlagsfreien Frühverrentung. "Gesund und fit abschlagsfrei früher in Rente zu gehen, das ist weder sozial noch kann es sich die Rentenversicherung und unsere Volkswirtschaft leisten, wenn immer weniger Arbeitende immer mehr Rentnerinnen und Rentner finanzieren müssen." In der SPD wird eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ("Rente mit 63"), wie von der Rentenkommission vorgeschlagen, kritisch gesehen./sam/jr/mfi/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz erwartet Bekenntnis zum Reformkurs Bundeskanzler Friedrich Merz setzt nach den Einbußen von Union und SPD bei den Landtagswahlen auf ein Bekenntnis der Koalitionsspitzen zum vereinbarten Reformkurs. Er gehe davon aus, dass auch die Verabredungen auf ein Maßnahmenpaket vom 1. Juli …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     