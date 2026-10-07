AKTIE IM FOKUS
Redcare Pharmacy schnellen an SDax-Spitze - Analystenlob treibt
- Redcare-Aktien steigen nach positiven Analysen
- Kursziele steigen, Kaufempfehlungen bleiben bestehen
- Rezeptgeschäft stärkt Zuversicht und Warenkörbe
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Mittwoch dank positiver Analystenkommentare ihre jüngste Kursschwäche überwunden. Die Papiere der Online-Apotheke zogen zuletzt um gut neun Prozent auf 74,15 Euro an und setzten sich damit an die SDax-Spitze . Der Nebenwerte-Index fiel um mehr als ein Prozent.
Die Privatbank Berenberg und das Analysehaus MPCM hatten ihre Kursziele für Redcare Pharmacy erhöht und ihre Kaufempfehlungen beibehalten. So traut Yannik Siering von MPCM den Papieren nun einen Anstieg auf 120 (zuvor: 116) Euro zu. Grund zum Optimismus gebe die zweite Anhebung der Jahresziele. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber.
Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas schraubte sein Kursziel von 94 auf 102 Euro nach oben. Der Experte geht davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben.
Die jüngste Kurskorrektur hatte das Chartbild von Redcare nicht eingetrübt. Es hatte sich bereits im Zuge der Prognoseerhöhung Ende September deutlich aufgehellt und die Aktien auf den bislang höchsten Stand in diesem Jahr getrieben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell notiert der Kurs komfortabel über allen wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Durchschnittslinien./la/edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 18.200 auf Ariva Indikation (07. Oktober 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +13,79 %/+60,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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Neue Analysen von Berenberg und Warburg Research und beide Häuser mit Kaufempfehlungen und Kurszielen von 120,- Euro bzw. 102,- Euro:
Abwarten und ruhig bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft.
Mal schauen, ob Redcare heute (16.09.) auf dem Deutsche Bank NDR Zurich irgendwelche News verkündet oder ob es nächste Woche dann auf der Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference Munich (23.09.) oder Baader Investment Conference 2026 Munich (24.09.) oder 29.09. (Berenberg Helsinki) oder 30.09. (Berenberg Stockholm) oder 01.10. Jefferies NDR Paris News gibt.