Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.101,14USD pro Feinunze und notiert damit -1,52 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,76 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,43USD und verzeichnet ein Plus von +0,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.122,50 USD -4,51 % Platin 1.640,50 USD -3,81 % Kupfer London Rolling 14.415,36 USD +0,23 % Aluminium 3.095,58 USD -0,74 % Erdgas 3,240 USD +3,93 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -4,51 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.10.26, 17:29 Uhr.