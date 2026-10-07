Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.101,14USD pro Feinunze und notiert damit -1,52 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,76 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,43USD und verzeichnet ein Plus von +0,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,47 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.122,50USD
|-4,51 %
|Platin
|1.640,50USD
|-3,81 %
|Kupfer London Rolling
|14.415,36USD
|+0,23 %
|Aluminium
|3.095,58USD
|-0,74 %
|Erdgas
|3,240USD
|+3,93 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -4,51 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.10.26, 17:29 Uhr.