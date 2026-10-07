Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 120,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,49 Prozent.

Für Verunsicherung sorgte weiterhin die Lage in Frankreich. Hier gerieten die Kurse unter Druck und die Anleiherenditen legten nach der Entspannung am Vortag wieder deutlich zu. Am Mittwochmorgen äußerte sich der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, in einem Gespräch mit "France Inter Radio". Dabei sagte er, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Zudem sieht er aktuell keinen Grund für ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Blick auf Frankreich. Moulin entscheidet auch im EZB-Rat über die Geldpolitik im Euroraum mit. Die Renditen französischer, aber auch Anleihen aus anderen europäischen Ländern legten daraufhin zu.