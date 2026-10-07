Plusvisionen-Analyse
Nemetschek Aktie - neuer Aufwärtstrend?
Sorgt eine charttechnisch spannende Formation für einen neuen Aufwärtstrend?
Software-Aktien haben in den vergangenen Monaten eine schwierige Zeit durchlitten. Der Grund war/ist die aufkommende künstliche Intelligenz (KI). Sie könnte traditionelle Software (irgendwann) ganz oder teilweise überflüssig machen, so das Kalkül der Börse, entsprechend einhergehend mit niedrigeren Umsätzen und/oder Margen. Das hat zu einer Neubewertung vieler Software-Papiere geführt, darunter auch Nemetschek. Im August notierte die Aktie noch bei etwas unter 140 Euro, ein knappes Jahr später waren es nur noch gut 50 Euro. Inzwischen sind es 65 Euro und es sieht so aus als könnte es weiter aufwärts gehen. Weiterlesen
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