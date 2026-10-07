Aktien Frankfurt Schluss
Deutliche Verluste - Hohen Renditen belasten
- Dax verlor nach drei Gewinntagen 1,35 Prozent
- Anleger verunsicherten Ölpreise und hohe Renditen
- US-Börsen verloren trotz jüngster Tech-Rekorde
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmitte unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex sank um 1,35 Prozent auf 25.104,36 Zähler. Am Vortag hatte er noch zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Mittwoch 1,41 Prozent auf 30.112,41 Zähler.
Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen hielten sich Investoren zurück. Steigende Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsicherten. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.
Am Mittwoch hatte der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, in einem Gespräch mit "France Inter Radio" gesagt, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.
In den USA hatten am Vortag zwar der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 Höchststände erreicht. Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen großen Technologieunternehmen getragen. Am Mittwoch verzeichneten die New Yorker Börsen Verluste./la/he
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),
finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.
- Alle Pivots/Level sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert
(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.
- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97
(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97
in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:
Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·
Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·
Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·
Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·
Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).
- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,
Eurex-ODAX):
REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·
Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·
Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·
tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).
Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —
der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss
würde die Dämpfung zurückbringen.
Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).
- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das
Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.
- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;
Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);
finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).
- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;
Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.
- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister
- Heute · 15:00 MESZ · EU · EZB-Direktor Cipollone (MNI-Konferenz)
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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