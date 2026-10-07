Deutliche Verluste - Hohen Renditen belasten

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SCALPING IDEEN · 06.10.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ

HINWEISE ZUM BILD

- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.

- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),

finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.

- Alle Pivots/Level sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.

- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:

steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,

Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.

flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,

Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert

(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.

- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97

(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97

in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:

Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·

Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·

Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·

Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·

Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).

- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,

Eurex-ODAX):

REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·

Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·

Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·

tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).

Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —

der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss

würde die Dämpfung zurückbringen.

Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).

- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.

- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.

QUELLEN

- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.

Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).

- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das

Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.

- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;

Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);

finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).

- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;

Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.

- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.

TERMINE (AUSZUG)

- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August

- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister

- Heute · 15:00 MESZ · EU · EZB-Direktor Cipollone (MNI-Konferenz)

- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung

DISCLAIMER

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe