Der Börsen-Tag
Börsen im Minus: Redcare springt 9,3 % – SUESS bricht ein
Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der MDAX am stärksten nachgibt, setzen Einzelwerte wie Redcare Pharmacy und PUMA kräftige Gegenakzente.
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte im Minus – MDAX mit dem größten Rückgang** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Unter den sechs betrachteten Börsenbarometern gibt der MDAX am stärksten nach, während sich der US 500 vergleichsweise stabil zeigt. Der DAX liegt aktuell bei 25.130,91 Punkten und verliert 0,85 Prozent. Noch deutlicher fällt das Minus beim MDAX aus: Der Index steht bei 30.165,52 Punkten und büßt 1,00 Prozent ein. Auch der TecDAX gibt mit einem Rückgang von 0,97 Prozent auf 4.049,20 Punkte stärker nach als der deutsche Leitindex. Der SDAX hält sich innerhalb der deutschen Indexgruppe am besten, liegt mit 18.158,33 Punkten aber ebenfalls 0,70 Prozent im Minus. In den USA zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings mit deutlichen Unterschieden zwischen den beiden betrachteten Indizes. Der US 30 verliert 0,93 Prozent auf 51.052,45 Punkte und bewegt sich damit zwischen den Verlusten von DAX und TecDAX. Der US 500 fällt dagegen lediglich um 0,43 Prozent auf 7.785,78 Punkte. Insgesamt reicht die Spanne der heutigen Rückgänge von 0,43 Prozent beim US 500 bis zu 1,00 Prozent beim MDAX. Damit schneiden alle vier deutschen Indizes schwächer ab als der US 500.
DAX: Fresenius Medical Care am stärksten unter DruckVolkswagen (VW) Vz führte den DAX mit einem Plus von 2,10 Prozent an. Dahinter folgten Münchener Rück mit 1,97 Prozent und Deutsche Telekom mit 1,93 Prozent. Auf der Verliererseite gab Infineon Technologies 5,62 Prozent nach, die Deutsche Bank 4,35 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichnete Fresenius Medical Care mit minus 6,67 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen 8,77 Prozentpunkte.
MDAX: PUMA vorn, SUESS MicroTec hintenPUMA legte im MDAX um 5,49 Prozent zu und setzte sich damit vor Porsche Holding SE mit 3,59 Prozent und AUMOVIO mit 2,32 Prozent. Die größten Verluste entfielen auf Salzgitter mit minus 5,64 Prozent, Jenoptik mit minus 6,09 Prozent und SUESS MicroTec mit minus 9,26 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 14,75 Prozentpunkte.
SDAX: Redcare Pharmacy mit dem stärksten PlusRedcare Pharmacy war mit einem Zuwachs von 9,30 Prozent der stärkste Wert im SDAX. HelloFresh gewann 4,62 Prozent, Dermapharm Holding 2,49 Prozent. Am Ende der Rangliste standen Deutsche Pfandbriefbank mit minus 4,76 Prozent, LPKF Laser & Electronics mit minus 8,43 Prozent und NORMA Group mit minus 9,38 Prozent. Damit betrug der Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht 18,68 Prozentpunkte.
TecDAX: Carl Zeiss Meditec vornIm TecDAX führte Carl Zeiss Meditec mit plus 2,25 Prozent die Gewinner an. Deutsche Telekom und Siemens Healthineers kamen jeweils auf 1,93 Prozent. Infineon Technologies verlor 5,62 Prozent, Jenoptik 6,09 Prozent. SUESS MicroTec verzeichnete mit minus 9,26 Prozent den größten Rückgang. Zwischen den beiden Extremen lagen 11,51 Prozentpunkte.
US 30: Auch die schwächsten Werte im PlusAmgen führte den US 30 mit einem Plus von 3,04 Prozent an, gefolgt von Johnson & Johnson mit 2,11 Prozent und Walmart mit 1,34 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Zuwächse: Johnson & Johnson legte um 2,11 Prozent zu, Walmart um 1,34 Prozent und Merck & Co um 1,18 Prozent. Merck & Co war damit der schwächste der genannten Werte, blieb aber im Plus. Der Abstand zum Spitzenreiter betrug 1,86 Prozentpunkte.
US 500: Eli Lilly an der SpitzeEli Lilly gewann im US 500 4,00 Prozent. SanDisk Corporation stieg um 3,21 Prozent, NetApp um 3,07 Prozent. Die niedrigsten angegebenen Zuwächse entfielen auf PTC mit 0,34 Prozent sowie Molson Coors Beverage Registered (B) und Best Buy mit jeweils 0,33 Prozent. Auch diese Flopwerte lagen im Plus. Zwischen Eli Lilly und Best Buy lagen 3,67 Prozentpunkte.
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