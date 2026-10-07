Fresenius Medical Care Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 07.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -6,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,89 % am Vortag kommt es heute bei Fresenius Medical Care zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fresenius Medical Care Verluste von -1,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,49 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat +3,31 % 3 Monate -1,55 % 1 Jahr -11,40 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Stand: 07.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,11 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der MDAX am stärksten nachgibt, setzen Einzelwerte wie Redcare Pharmacy und PUMA kräftige Gegenakzente.

Beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) kommt es überraschend zu einem Chefwechsel. So werde die langjährige Vorstandsvorsitzende Helen Giza zum Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte FMC am Mittwoch in Bad Homburg …

Fresenius Medical Care bekommt kurzfristig einen neuen Vorstandschef. Shervin J. Korangy übernimmt mit Wirkung zum 12. Oktober 2026 den Vorsitz des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat die Personalie am Mittwoch einstimmig beschlossen. Korangy gehörte …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Fresenius Medical Care?

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %. DaVita notiert im Minus, mit -0,16 %.

Lohnt sich ein Investment in die Fresenius Medical Care Aktie?

Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.