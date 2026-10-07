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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Deutliche Verluste - Hohe Renditen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt nach drei Gewinntagen um 1,35 Prozent
    • Hohe Ölpreise und Renditen verunsichern Anleger
    • Techwerte und Autowerte geraten deutlich unter Druck
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Deutliche Verluste - Hohe Renditen belasten
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmitte unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex sank um 1,35 Prozent auf 25.104,36 Zähler. Am Vortag hatte er noch zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Mittwoch 1,41 Prozent auf 30.112,41 Zähler.

    Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen hielten sich Investoren zurück. Steigende Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsicherten. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

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    Am Mittwoch hatte der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, in einem Gespräch mit "France Inter Radio" gesagt, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.

    In den USA hatten am Vortag zwar der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 Höchststände erreicht. Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen großen Technologieunternehmen getragen. Am Mittwoch verzeichneten die New Yorker Börsen Verluste.

    Im Blick stand hierzulande unter anderem der Automobilsektor. Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmaßnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dem Sektor gab dies nur vorübergehend Auftrieb. Experte Lipkow warnte vor einer Gegenreaktion seitens Chinas.

    Unter den Einzelwerten im Autosektor bestimmten Porsche AG mit einer strategischen Neuausrichtung und Mercedes-Benz mit Absatzzahlen die Nachrichten. Der schwächelnde Sportwagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Die im MDax notierten Papiere unterlagen deutlichen Schwankungen, letztlich notierten die Anteilscheine moderat im Plus. Die Absatzzahlen von Mercedes für das dritte Quartal zeigten erneut einen Einbruch in China. Im Dax fielen die Papiere um 2,1 Prozent.

    Unter Druck stand der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor den Quartalsbilanzen großer Tech-Schwergewichte aus Asien hatten hier das Geschehen geprägt. Am deutschen Aktienmarkt verloren Infineon-Aktien 5,8 Prozent. Suss Microtec war mit einem Minus von 9,3 Prozent der schwächste Wert im MDax.

    Eine Personale ließ die Anteilscheine von Fresenius Medical Care am Dax-Ende um fast sieben Prozent absacken. Bei dem Dialysekonzern kommt es überraschend zu einem Chefwechsel.

    Die Nase vorn im Nebenwerteindex SDax hatten die Anteilscheine der Online-Apotheke Redcare Pharmacy mit einem Plus von fast elf Prozent. Hier trieben positive Analystenkommentare nach der jüngsten Prognoseerhöhung den Kurs.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,47 Prozent tiefer bei 6.180,29 Punkten. In London ging es weniger deutlich nach unten, während die mit vielen defensiven Werten bestückte Börse in Zürich etwas zulegte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial fiel zum europäischen Handelsende um fast ein Prozent./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 39,97 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +4,68 %/+66,83 % bedeutet.





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