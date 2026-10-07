🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    Aktien Wien Schluss

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX mit hohen Verlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX fällt nach drei Gewinntagen um 2,65 Prozent
    • Wiener Bankaktien stehen europaweit unter Druck
    • Lenzing verliert seit Jahresbeginn fast 50 Prozent
    Aktien Wien Schluss - ATX mit hohen Verlusten
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit einer tiefroten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX rutschte starke 2,65 Prozent auf 6.611,99 Punkte nach unten. Zuvor hatte er noch drei klare Gewinntage in Folge absolviert. Aktuell liegt der ATX seit dem Jahresstart in Summe etwa 24 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen deutlich in den Minusbereich.

    Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Europaweit standen die Bankenwerte am stärksten unter Verkaufsdruck und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser Tendenz klar an.

    Die Aktionäre der Erste Group mussten ein sattes Minus in Höhe von 4,9 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel verbilligten sich um 3,8 Prozent und Raiffeisen Bank International fielen um starke 3,9 Prozent.

    Unter den weiteren Schwergewichten büßten Andritz 4,3 Prozent ein. Voestalpine reduzierten sich um 3,6 Prozent. Wienerberger sanken 3,5 Prozent. Unter den europaweit schwachen Technologiewerten rutschten AT&S-Anteilsscheine 2,9 Prozent tiefer. Klar zulegen konnten hingegen die OMV-Papiere mit plus 2,4 Prozent.

    Bei Lenzing ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 3,1 Prozent weiter. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere des Faserherstellers in Summe bereits um fast 50 Prozent an Kurswert eingebüßt. Ein Großteils dieses Minus haben die Aktien in den vergangenen Tagen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung in der Vorwoche eingefahren./ste/mik/APA/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX mit hohen Verlusten Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit einer tiefroten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX rutschte starke 2,65 Prozent auf 6.611,99 Punkte nach unten. Zuvor hatte er noch drei klare Gewinntage in Folge …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     