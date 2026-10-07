Novartis erhält für Rhapsido FDA-Zulassung bei weiterer Hautkrankheitsform

Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei./ys/tp/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 128,6 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4643. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,07 %/-6,37 % bedeutet.