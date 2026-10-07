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    Novartis erhält für Rhapsido FDA-Zulassung bei weiterer Hautkrankheitsform

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA lässt Rhapsido gegen Reibungs-Nesselsucht zu
    • Einsatz nun auch bei Dermographismus zugelassen
    • Studie: doppelt so viele erreichten Nesselfreiheit
    Novartis erhält für Rhapsido FDA-Zulassung bei weiterer Hautkrankheitsform
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Novartis kann den Anwendungsbereich für das Mittel Rhapsido (Remibrutinib) in den USA erweitern. Der Pharmakonzern hat die FDA-Zulassung als Therapie für symptomatischen Dermographismus (Reibungs-Nesselsucht) erhalten.

    Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.

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    Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei./ys/tp/AWP/he

    Novartis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 128,6 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4643. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,07 %/-6,37 % bedeutet.





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