Novartis erhält für Rhapsido FDA-Zulassung bei weiterer Hautkrankheitsform
- FDA lässt Rhapsido gegen Reibungs-Nesselsucht zu
- Einsatz nun auch bei Dermographismus zugelassen
- Studie: doppelt so viele erreichten Nesselfreiheit
BASEL (dpa-AFX) - Novartis kann den Anwendungsbereich für das Mittel Rhapsido (Remibrutinib) in den USA erweitern. Der Pharmakonzern hat die FDA-Zulassung als Therapie für symptomatischen Dermographismus (Reibungs-Nesselsucht) erhalten.
Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.
Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei./ys/tp/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 128,6 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4643. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,07 %/-6,37 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
@Jan24: ich würde Novartis auf keinen Fall mit Verlust verkaufen. Die Aktie steigt langfristig immer; schau Dir mal den Kursverlauf der letzten fünf Jahre an. Vor ein paar Wochen ist die Aktie bei ca. 143 Euro heiß gelaufen - da war eine Korrektur vorhersehbar. Falls am kommenden Dienstag der Kurs noch weiter zurückläuft, kaufe ich eher nach.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.