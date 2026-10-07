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    AKTIE IM FOKUS

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    FMC knickt ein - Wechsel an Konzernspitze erwischt Anleger kalt

    Für Sie zusammengefasst
    • FMC-Chefin Helen Giza scheidet überraschend aus
    • Korangy übernimmt am 12. Oktober die Konzernspitze
    • FMC-Aktie fällt nach Chefwechsel um fast sieben Prozent
    AKTIE IM FOKUS - FMC knickt ein - Wechsel an Konzernspitze erwischt Anleger kalt
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein abrupter Wechsel an der Unternehmensspitze hat am Mittwoch die Anleger von Fresenius Medical Care (FMC) geschockt. Die Papiere des Dialysekonzerns waren im späten Handel zwischenzeitlich um bis zu 8,6 Prozent abgesackt und auf das Niveau von Anfang Juni gefallen.

    Am Ende stand ein Minus von fast sieben Prozent auf 37,42 Euro zu Buche. Damit waren die FMC-Papiere das Schlusslicht im schwachen deutschen Leitindex Dax .

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    Die langjährige Vorstandsvorsitzende Helen Giza scheidet zum Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen aus, teilte FMC mit. Nähere Details nannte der Konzern nicht. Der Aufsichtsrat beschloss einstimmig, Shervin Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum neuen Konzernchef zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft hatte Korangy niedergelegt.

    Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan bezeichnete sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt als überraschend. Schließlich habe FMC gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei.

    Optimisten hätten zudem gehofft, dass Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte, fuhr der Experte fort. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Form der Nierenersatztherapie (Blutwäsche) bei chronischem Nierenversagen. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung vom Mittwoch weniger wahrscheinlich.

    Durch den Kursrutsch zur Wochenmitte hat sich das Chartbiid für FMC deutlich eingetrübt. Die Aktien fielen unter alle wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Durchschnittslinien./la/edh/he

    Fresenius Medical Care

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    +95,47 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 37,61 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 18:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -19,96 %/+17,40 % bedeutet.





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