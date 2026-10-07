42 % mehr Zwangsvollstreckungen: Amerikas Immobilienmarkt kommt zum Erliegen

Landesweit nehmen die Zahlungsprobleme zu und werden zusätzlich dadurch angetrieben, dass sich die Finanzierung von Wohneigentum drastisch verteuert. In der vergangenen Woche sprang der durchschnittliche Zins einer klassischen 30-jährigen US-Hypothek auf 7,49 Prozent, den höchsten Stand seit November 2023. Steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen treiben die Finanzierungskosten immer weiter nach oben.

Der amerikanische Immobilienmarkt bekommt neue Risse. Im August übernahmen Banken und andere Kreditgeber nach abgeschlossenen Zwangsvollstreckungen 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 22 Prozent mehr als im Juli. Insgesamt wurden für 40.277 Immobilien Zwangsvollstreckungsverfahren registriert. Auch das waren 13 Prozent mehr als vor einem Jahr. Doch das ist nur ein Teil eines viel größeren Problems.

Für Hauskäufer verschärft das eine ohnehin schwierige Situation. Immobilien sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden, gleichzeitig liegen die Finanzierungskosten weit über dem Niveau der vergangenen Jahre. Im August kostete ein bestehendes Haus im Median noch immer 429.100 US-Dollar, 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Verkäufe gingen dagegen um 2 Prozent gegenüber Juli zurück.

Die Folgen zeigen sich inzwischen deutlich bei den Kreditanträgen. Das gesamte Antragsvolumen für Hauskäufe ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gesunken, Refinanzierungen sogar um 56 Prozent. Für Millionen Eigentümer besteht schlicht kein Grund, eine während der Niedrigzinsjahre abgeschlossene Hypothek gegen einen neuen Kredit zu mehr als 7 Prozent einzutauschen.

Damit entsteht ein ungewöhnlicher Stillstand: Potenzielle Käufer können sich die aktuellen Finanzierungen kaum leisten, während viele Eigentümer wegen ihrer günstigen alten Kredite nicht verkaufen und etwas Neues kaufen wollen.

Wie groß der Druck inzwischen ist, zeigt ein weiteres Detail: Immer mehr Kreditnehmer weichen auf Kredite mit variablen Zinsen, sogenannte Adjustable-Rate Mortgages (ARMs), aus. Diese sind zwar zunächst etwas günstiger, nach Ablauf der ersten Zinsbindung kann sich der Zinssatz jedoch verändern, und damit auch die monatliche Belastung. Bemerkenswert ist daran vor allem, dass immer mehr Amerikaner Zinsrisiken akzeptieren müssen, um sich Wohneigentum überhaupt noch leisten zu können.

Gleichzeitig ist der Anteil der Hypotheken, die mindestens eine Zahlung im Rückstand waren, im zweiten Quartal gegenüber dm Vorjahr um mehr als 11 Prozent hochgeschnellt. Der Anteil ernsthaft problematischer Kredite, die mindestens 90 Tage überfällig sind oder sich bereits in der Zwangsvollstreckung befinden, kletterte im Jahresvergleich sogar um fast ein Drittel, zeigen Daten der Mortgage Bankers Association.

Regional zeigen sich ebenfalls erste Brennpunkte. South Carolina wies im August die höchste Foreclosure-Rate auf, gefolgt von Nevada und Florida. In Texas wurden mit Abstand die meisten Immobilien von Kreditgebern übernommen.

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Von einer neuen Immobilienkrise wie 2008 sind die USA bislang weit entfernt. Trotz starker Wachstumsraten sind die absoluten Zwangsvollstreckungszahlen noch niedrig und die große Mehrheit der Eigentümer bedient ihre Kredite weiterhin. Doch mehrere Warnsignale zeigen inzwischen gleichzeitig in dieselbe Richtung: Hypothekenzinsen nahe 7,5 Prozent, sinkende Kaufaktivität, steigende Zahlungsausfälle, mehr Zwangsvollstreckungen und eine zunehmende Flucht in variabel verzinste Kredite.

Je länger die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, desto größer wird der Druck. Der US-Immobilienmarkt steht deshalb nicht unmittelbar vor dem Kollaps. Doch aus der seit Jahren bestehenden Erschwinglichkeitskrise droht zunehmend auch eine Kreditkrise zu werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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