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    Müssen Anleger sofort handeln?

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    Nicht Gold oder Silber: Dieses Metall steht jetzt vor einem gewaltigen Ausbruch

    Die Schere zwischen Edelmetallen und Industriemetallen geht immer weiter auseinander. Während Gold und Silber leiden, machen Kupfer, Zink & Co. enormen Druck. Der nächste Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Müssen Anleger sofort handeln? - Nicht Gold oder Silber: Dieses Metall steht jetzt vor einem gewaltigen Ausbruch
    Foto: AdobeStock

    Gold und Silber vor Ausverkauf. Industriemetalle obenauf

    Für die Edelmetalle wird die Lage immer dramatischer. Die hohen Ölpreise treiben die Anleiherenditen permanent an. So haben die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die 5,3 Prozent wieder überschritten. Dieses Niveau ist eine immense Belastung für Gold und Silber. Bei Gold scheint nach dem Verlust der 4.200 US-Dollar ein Ausverkauf kaum noch mehr abwendbar zu sein. Dabei könnte es durchaus noch einmal unter die 4.000 US-Dollar gehen, möglicherweise auf 3.500 US-Dollar. Für Silber ist die Lage nicht weniger brenzlig. Das Edelmetall musste sich bereits auf 60 US-Dollar zurückziehen. Es könnte für Silber aber noch viel schlimmer kommen. Das exponierte Niveau der Anleiherenditen belastet nicht nur Gold und Silber – es wird auch für DAX, Dow Jones Industrial und andere Aktienindizes zum Problem.

    Die Industriemetalle kochen hingegen ihr eigenes Süppchen. Die hohen Anleiherenditen belasten zwar auch sie, doch es gibt zahlreiche Faktoren, die sie antreiben. Vor allem der Kupferpreis (COMEX) sieht nach wie vor sehr aussichtsreich aus. 

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    Kupferangebot fragil

    Bereits in unserer letzten Kupfer-Kommentierung stand die fragile Angebotsseite im Fokus. Zum damaligen Zeitpunkt gab BHP bekannt, die gewaltige Escondida-Mine in Chile aufgrund eines tödlichen Arbeitsunfalls angehalten zu haben. Mittlerweile läuft die Produktion wieder, doch es kündigt sich bereits das nächste Ungemach an, schwebt doch über der Mine die Gefahr eines Streiks. BHP ist jedoch nicht der einzige Kupferproduzent, der so seine Probleme hat. Zijin Mining und Ivanhoe Mines, die beide den wichtigen Kamoa-Kakula-Komplex in der Demokratischen Republik Kongo betreiben, mussten ebenfalls Abstriche bei den Produktionsmengen machen. 

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    Kupferlagerbestände an der COMEX steigen und sinken an der LME

    Der Wahnsinn geht weiter. Seit geraumer Zeit ist eine gegenläufige Entwicklung der Kupferlagerbestände zu beobachten. Während die Lagerbestände an der COMEX kontinuierlich ansteigen, sinken sie an der LME. Diese Entwicklung basiert auf der Angst vor einer Ausweitung der US-Importzölle auf Kupfer. 

    Fazit: Kupferpreisentwicklung deutet auf baldigen Ausbruch hin

    Kupfer weist einen ungebrochenen Aufwärtsdrang auf. Zwar limitiert noch immer der Preisbereich von 6,7 / 6,9 US-Dollar das Industriemetall, doch der Umstand, dass Rücksetzer beim Kupferpreis sofort gekauft werden, deutet auf eine intakte Rallye hin. Eigentlich fehlt nur noch das charttechnische Kaufsignal – ein Ausbruch über die 6,9 US-Dollar muss her, um eine Preisrallye in Richtung 7,5 US-Dollar bis 8 US-Dollar loszutreten. Auf der Unterseite ist der Kupferpreis mit dem Unterstützungscluster 6,5 bis 6,2 US-Dollar gut abgesichert. Sollte es jedoch darunter gehen, ist Obacht geboten. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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