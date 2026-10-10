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    Die nächste Wachstumsstory

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    Nach dem KI-Hype: Vor dieser Herausforderung steht Meta jetzt

    Metas KI-App Muse stürmt die App-Charts. Doch jetzt beginnt der Härtetest: Schafft es der Konzern, aus dem Hype eine dauerhafte Gewohnheit zu machen?

    Für Sie zusammengefasst
    Die nächste Wachstumsstory - Nach dem KI-Hype: Vor dieser Herausforderung steht Meta jetzt
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Die neue KI-App Muse von Meta sorgt derzeit für Begeisterung. Seit dem Start vor rund einem Monat kletterte die Meta-Aktie um etwa 20 Prozent. Im September verbuchte das Papier den stärksten Monatsgewinn seit 2022. Auch in den App-Stores liegt Muse weit vorne.

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    Doch für Meta beginnt jetzt die schwierigere Phase. Der KI-Assistent muss aus neugierigen Downloads eine dauerhafte Gewohnheit machen. Nur dann kann Muse zu einer zentralen Anwendung des Konzerns werden.

    "Muse hat das Potenzial, bei den Verbrauchern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, da es Aufgaben erledigt und nicht nur ein Chatbot ist", sagte Meredith Whalen, Forschungschefin beim Marktforschungsunternehmen IDC, gegenüber CNBC.

    Vertrauen wird zum Problem

    Muse soll E-Mails organisieren, nach günstigen Angeboten suchen und Unternehmen bei der Kundengewinnung unterstützen. Meta bietet den Dienst zunächst kostenlos an. Für intensivere Nutzung gibt es Abonnements für 20 oder 100 US-Dollar im Monat.

    Der Gratiszugang hat für Meta einen wichtigen Nebeneffekt. Das Unternehmen kann zunächst beobachten, welche Funktionen die Nutzer tatsächlich verwenden. "Der Preis spielt erst später eine Rolle, sobald sich die Gewohnheit etabliert hat", erklärte Whalen.

    Doch dafür müssen Nutzer dem Assistenten viele persönliche Informationen anvertrauen. Genau hier sieht Whalen die größte Hürde: "Die eigentliche Frage ist Vertrauen."

    KI-Agenten suchen noch ihren Durchbruch

    Auch andere Unternehmen setzen auf kostenlose KI-Agenten. Dazu gehört Dazzle, das von der früheren Yahoo-Chefin Marissa Mayer gegründet wurde. Die Anwendung analysiert persönliche Fotos und kann daraus Empfehlungen und Aktionen ableiten.

    Mayer will zunächst herausfinden, welche Funktionen bei den Nutzern wirklich ankommen. "Was wir eigentlich versuchen, ist herauszufinden, welche Anwendungsfälle bei den Nutzern wirklich gut ankommen und was sie als wirklich hilfreich empfinden", sagte sie zu CNBC.

    Für Meta steht besonders viel auf dem Spiel. Konzernchef Mark Zuckerberg hat massiv in Künstliche Intelligenz investiert und will das Geschäft unabhängiger von Werbung machen. Noch stammen fast alle Einnahmen aus diesem Bereich.

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    Anleger sehen weiteres Potenzial

    Die Wall Street bleibt dennoch optimistisch. Wells Fargo hob das Kursziel für die Meta-Aktie von 796 auf 1.000 US-Dollar an. Das entspricht einem möglichen weiteren Aufwärtspotenzial von knapp 35 Prozent gegenüber dem Montagsschluss.

    Meta hat dabei laut Whalen einen entscheidenden Vorteil: "Wer die Nutzer finanziell unterstützen und abwarten kann, ist im Vorteil." Das Werbegeschäft von Meta könne "sich viel Geduld leisten".

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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