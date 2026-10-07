Bahnhof in Belgien wegen Schulprotesten gesperrt

LÜTTICH (dpa-AFX) - Wegen ausufernder Schulproteste im belgischen Lüttich ist der Bahnhof Guillemins zwischenzeitlich gesperrt worden. Die Behörden riefen Ladenbesitzer zudem offiziell dazu auf, ihre Geschäfte zu schließen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Demnach sprach die Polizei am Abend von "bedeutenden Unruhen".

Seit mehreren Tagen demonstrieren Schüler in Belgien unter anderem für bessere Gebäude, Lernbedingungen und angepasste Uhrzeiten. Allein am Montag wurden in Lüttich 22 Polizisten leicht verletzt. Seit dem Start der Proteste am vergangenen Donnerstag kam es zu etlichen Festnahmen, Straßenblockaden, zu kleinen Bränden und eingeschlagenen Fensterscheiben.

Im Nachbarland Frankreich machen Schülerinnen und Schüler ebenfalls ihrem Ärger über marode Schulgebäude und zu wenig Lehrpersonal Luft. Immer wieder kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen. Bildungsgewerkschaften riefen zu erneuten Demonstrationen am Donnerstag auf./vio/DP/he



