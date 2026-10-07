Börsen Update
Börsen Update USA - 07.10. - US 30 schwach -0,63 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.208,09 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Amgen +4,18 %, Johnson & Johnson +2,56 %, Unitedhealth Group +1,77 %, Walmart +1,57 %, NVIDIA -0,58 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,46 %, Sherwin-Williams -1,26 %, Goldman Sachs Group -1,18 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:43) bei 31.105,88 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Amgen +4,18 %, Micron Technology +4,17 %, SanDisk Corporation +4,07 %, Intuit +3,12 %, Intuitive Surgical +2,83 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,37 %, Nebius Group Registered (A) -5,71 %, Rocket Lab Corporation -5,39 %, Microchip Technology -4,66 %, CoreWeave Registered (A) -4,63 %
Der US 500 steht bei 7.798,95 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Constellation Brands (A) +6,96 %, NRG Energy +5,52 %, Amgen +4,18 %, Micron Technology +4,17 %, SanDisk Corporation +4,07 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,46 %, The Mosaic -5,35 %, Comfort Systems USA -4,99 %, Emcor Group -4,93 %, Microchip Technology -4,66 %
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