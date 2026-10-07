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    DXC treibt intelligente Versicherungen durch Plattforminnovation, Modernisierung von Arbeitsabläufen und Investitionen in den Londoner Versicherungsmarkt voran

    DXC treibt intelligente Versicherungen durch Plattforminnovation, Modernisierung von Arbeitsabläufen und Investitionen in den Londoner Versicherungsmarkt voran
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • DXC erweitert die Assure-Plattform um neue Funktionen, die die Modernisierung und Innovation im Versicherungswesen beschleunigen sollen
    • KI-gestützte Smart Apps liefern messbare Ergebnisse in kritischen Versicherungsabläufen; die Assure-Plattform wird mittlerweile von mehr als 275 Kunden genutzt
    • DXC stärkt seine Kompetenzen im Londoner Versicherungsmarkt, um eine verbesserte Vernetzung, Transparenz und operative Kontrolle in kritischen Arbeitsabläufen zu unterstützen

    LONDON, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat heute eine Reihe von Investitionen und Leistungsangeboten angekündigt. Diese sollen Versicherer dabei unterstützen, geschäftskritische Abläufe zu modernisieren, die Produktivität zu steigern und KI einzuführen – ohne dabei die Systeme zu beeinträchtigen, von denen ihr Geschäftsbetrieb abhängt.

    Die auf dem „DXC Connect Insurance Executive Forum" in London vorgestellten Ankündigungen bauen auf der Strategie „Protect, Extend, Transform" und dem „Smart-AI"-Ansatz von DXC auf und helfen Versicherern dabei, kritische Abläufe zu modernisieren und KI unter Einhaltung der für die Versicherungsbranche unverzichtbaren Governance, menschlichen Aufsicht und Rechenschaftspflicht einzusetzen. Zusammen bieten sie (Rück-)Versicherern und Maklern eine sichere Grundlage für Innovation, die die Modernisierung von Arbeitsabläufen, Plattforminnovationen, Investitionen in den Londoner Markt sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung kritischer Versicherungssysteme umfasst.

    „Versicherer stehen unter dem Druck, schneller zu modernisieren, neue Chancen durch KI zu erschließen und auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren, ohne die Systeme zu stören, auf denen ihr Geschäft basiert", sagte Ray August, President, Insurance Software and Business Process Services, DXC Technology. „Durch die Kombination von fundiertem Versicherungsexpertise, sicheren Plattformdiensten, vernetzten Arbeitsabläufen und Smart AI unterstützt DXC seine Kunden dabei, die Modernisierung nach ihren eigenen Vorstellungen voranzutreiben, den Wert bestehender Investitionen zu steigern und eine stärkere Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen."

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