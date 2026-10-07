JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Rüstungselektronikkonzern dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Ben Brown in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet der Experte weiterhin mit einer Anhebung der Umsatzprognose, geht jedoch davon aus, dass diese Zielerhöhung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist ist. Somit dürfte der Fokus bei der Zahlenvorlage eher auf dem Kapitalmarkttag Anfang November liegen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 75,12EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
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