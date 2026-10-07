JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST
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Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 37,48EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
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