JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 37,48EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32,30

Kursziel alt: 32,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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