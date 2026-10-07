Marktgeflüster
Zinsen: Warum Panik wegen Frankreich berechtigt ist!
Und die Panik hat durchaus Berechtigung: Frankreich hat inzwischen die höchste Schuldenquote zum BIP in der Eurozone - man lebt schlicht über seine eigenen Verhältnisse
Heute steigen die Zinsen wieder auf breiter Front, vor allem aber die Zinsen für Frankreich - das hat schon fast Panik-Charakter! Und die Panik hat durchaus Berechtigung: Frankreich hat inzwischen die höchste Schuldenquote zum BIP in der Eurozone - man lebt schlicht über seine eigenen Verhältnisse: die Renten sind höher als die Löhne. Und was fordern Le Pen und Melenchon - die beiden aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Macron? Eine Absenkung des Renteneintrittsalters. Bereits haben die Renten in Frankreich ein Volumen von 20% der Wirtschaftsleistung - bei einer Absenkung des Renteneintrittsalters würde dieser Anteil noch weiter steigen. Die Wall Street heute mit Verlusten - realisiert man endlich, dass KI-Investitionen mit steigenden Zinsen immer untragbarer werden?
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