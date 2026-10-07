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    Marktgeflüster

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    Zinsen: Warum Panik wegen Frankreich berechtigt ist!

    Und die Panik hat durchaus Berechtigung: Frankreich hat inzwischen die höchste Schuldenquote zum BIP in der Eurozone - man lebt schlicht über seine eigenen Verhältnisse

    Heute steigen die Zinsen wieder auf breiter Front, vor allem aber die Zinsen für Frankreich - das hat schon fast Panik-Charakter! Und die Panik hat durchaus Berechtigung: Frankreich hat inzwischen die höchste Schuldenquote zum BIP in der Eurozone - man lebt schlicht über seine eigenen Verhältnisse: die Renten sind höher als die Löhne. Und was fordern Le Pen und Melenchon - die beiden aussichtsreichen Kandidaten für die  Nachfolge von Macron? Eine Absenkung des Renteneintrittsalters. Bereits haben die Renten in Frankreich ein Volumen von 20% der Wirtschaftsleistung - bei einer Absenkung des Renteneintrittsalters würde dieser Anteil noch weiter steigen. Die Wall Street heute mit Verlusten - realisiert man endlich, dass KI-Investitionen mit steigenden Zinsen immer untragbarer werden?

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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