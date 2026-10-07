ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 32,30 Euro
- JPMorgan belässt FMC auf Underweight mit 32,30 Euro
- Wechsel an der Spitze und Zeitpunkt überraschten
- Wechsel dämpft Hoffnung auf HDF-Potenzial in den USA
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,59 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 20:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -19,98 %/+17,36 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 32,30 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
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