Micron Technology Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 07.10.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,40 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Damit gelingt der Micron Technology Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,85 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,40 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +3,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Micron Technology um +291,43 % gewonnen.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,14 % 1 Monat +10,90 % 3 Monate +20,61 % 1 Jahr +490,24 %

? wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.10.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Bewertung und ein Kursziel von 3.000 US-Dollar. Starkes Gewinnwachstum und KI-/HBM-Nachfrage stehen Sorgen vor einer Bewertungsblase gegenüber. Musks geplante Nvidia-Käufe werden als möglicher Nachfrageimpuls gesehen. Die Streikgenehmigung in Taiwan gilt als Kursrisiko; die Produktion läuft laut Beiträgen weiter. Der Netlist-Vergleich wird wegen höherer Rechtssicherheit positiv bewertet, ebenso das erwartete Aktienrückkaufprogramm.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Bil.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Micron liefert Rekordzahlen und einen starken Ausblick. Warum kommt die Aktie trotzdem nicht weiter? Ich zeige, wie lange KI-Nachfrage und Speicherknappheit den Gewinnboom tragen könnten und welche Risiken durch den Ausbau neuer Fabriken entstehen. Dazu meine aktualisierte Einschätzung zur Bewertung und die Kurszonen, die für einen Einstieg interessant werden.

Die deutliche Monatsrendite macht Micron Technology zu einem Kandidaten für den Oktober. Anleger beobachten den Trend genau.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,44 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,87 %.

Lohnt sich ein Investment in die Micron Technology Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Micron Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Micron Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.