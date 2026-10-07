🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump rechtfertigt Vorschlag für Nutzung seines Golfclubs

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sagt Ja zum Club als Präsidenten-Rückzugsort
    • Militär und Secret Service schlugen den Plan vor
    • Regierung erhält kostenlosen Zugang, Familie zahlt Umbau
    Trump rechtfertigt Vorschlag für Nutzung seines Golfclubs
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Spekulationen über die Nutzung seines Golfclubs in West Palm Beach in Florida als neuen Rückzugsort für ehemalige und künftige Präsidenten hat US-Präsident Donald Trump Stellung bezogen. Der Vorschlag sei vom Militär und vom Secret Service gekommen, sagte er vor Reportern im Weißen Haus. "Sie fragten, ob ich dazu bereit wäre, und ich sagte ja."

    Zuvor hatten unter anderem die "Washington Post" und die "Palm Beach Post" über einen entsprechenden Plan berichtet. Die örtliche Tageszeitung berichtete unter Berufung auf ein Schreiben an die Verwaltung von Palm Beach County, in dem der Vorschlag unterbreitet wurde, den "Trump International Golf Club" in "U.S. Presidential Golf Course" umzubenennen.

    Der Brief stamme vom Anwalt Harvey Oyer, der für den Golfclub verantwortlich ist. Der Golfplatz werde "von allen ehemaligen, amtierenden und künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten sowie von ausländischen Staatschefs bei deren Besuchen genutzt werden", heißt es weiter.

    Medien: Trump-Familie würde weiter Club verwalten

    Trump warb nun vor Journalisten, dass es rund um seinen Golfclub "keine hohen Gebäude, die das Gelände überragen" und keine Häuser in der Nähe gebe. Damit dürfte er etwaige Sicherheitsbedenken versuchen aus dem Weg zu räumen. Auch sei der Golfplatz nur etwa zwei Minuten vom Flughafen entfernt, der neuerdings "President Donald J. Trump International Airport" heißt.

    Den Medien zufolge würde die Trump-Familie den Club weiter verwalten. Das Gelände ist jedoch laut "Palm Beach Post" vom Landkreis gepachtet. Der Vorschlag sehe vor, dass die US-Regierung Zugang zu sämtlichen Clubeinrichtungen erhalte - und das kostenlos. Gemeinsam mit dem Secret Service solle dann sichergestellt werden, dass Präsidenten angemessen beherbergt werden können.

    Die Umbaukosten wolle die Trump-Familie ebenfalls übernehmen. Dem Vernehmen nach solle das Projekt erst dann fertiggestellt werde, sobald Trump nicht mehr im Amt sei. "Das wäre nicht für mich gedacht", sagte der Präsident vor der Hauptstadtpresse./ngu/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Trump rechtfertigt Vorschlag für Nutzung seines Golfclubs Nach Spekulationen über die Nutzung seines Golfclubs in West Palm Beach in Florida als neuen Rückzugsort für ehemalige und künftige Präsidenten hat US-Präsident Donald Trump Stellung bezogen. Der Vorschlag sei vom Militär und vom Secret Service …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     