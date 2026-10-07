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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,16 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursgewinne von MSTR und STRC nahe 100 US-Dollar. Ein Überschreiten dieser Marke wird als möglicher Impuls für weitere Bitcoin-Käufe und steigende Kurse gesehen. Langfristige Chancen werden mit hohen Bitcoin-Preisprognosen begründet. Dem stehen Verwässerung, laut einem Beitrag zuletzt gesunkene Bitcoin-Bestände je Aktie sowie Verwahrungs-, Regulierungs- und Konkurrenzrisiken gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -5,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,26 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erneuten Abverkauf nach einem Kursplus von rund 9 % und den Ausbruch über 250 US-Dollar. Diskutiert werden diese Marke als mögliche Unterstützung und die Hoffnung auf Impulse durch Quartalszahlen. Fundamental stehen starkes Wachstum, Kapazitätsausbau und höhere GPU-Preise den Risiken hoher Investitionen, weiterer Verwässerung und der Abhängigkeit von Kundenvorauszahlungen gegenüber. Thema ist auch die Inferize-Übernahme.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 3
    Performance 1M: +29,77 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 4
    Performance 1M: +19,34 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -4,15 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,00 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,15 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -4,15 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,05 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,15 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,90 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Bewertung und ein Kursziel von 3.000 US-Dollar. Starkes Gewinnwachstum und KI-/HBM-Nachfrage stehen Sorgen vor einer Bewertungsblase gegenüber. Musks geplante Nvidia-Käufe werden als möglicher Nachfrageimpuls gesehen. Die Streikgenehmigung in Taiwan gilt als Kursrisiko; die Produktion läuft laut Beiträgen weiter. Der Netlist-Vergleich wird wegen höherer Rechtssicherheit positiv bewertet, ebenso das erwartete Aktienrückkaufprogramm.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,64 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,08 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,26 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: +6,44 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: +26,65 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die hohe Bewertung von Palo Alto Networks. Anleger sehen durch KI wachsenden Bedarf an Cybersicherheit und verweisen auf ein angehobenes Kursziel von 425 US-Dollar. Kritiker halten die Erwartungen für überzogen: Das organische Wachstum normalisiere sich laut Prognose auf 20–24 Prozent; Übernahmen könnten Integrations- und Verwässerungsrisiken bergen. Einige Investierte wollen trotz hoher Buchgewinne halten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 13
    Performance 1M: +3,34 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,57 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 15
    Performance 1M: -17,99 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 16
    Performance 1M: +14,92 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,72 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 18
    Performance 1M: -9,49 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 19
    Performance 1M: -7,20 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,25 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 21
    Performance 1M: -18,08 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 22
    Performance 1M: +11,09 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 23
    Performance 1M: +4,12 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 24
    Performance 1M: +17,24 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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