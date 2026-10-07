Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,16 %
Performance 1M: +11,63 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,17 %
Performance 1M: +8,26 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,43 %
Performance 1M: +29,77 %
Tagesperformance: -4,32 %
Performance 1M: +19,34 %
Tagesperformance: -4,15 %
Performance 1M: +8,00 %
Tagesperformance: -4,15 %
Performance 1M: +2,05 %
Tagesperformance: +3,92 %
Performance 1M: +10,90 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: +2,64 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: +16,08 %
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: -7,26 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: +6,44 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +26,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +3,34 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: -3,57 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: -17,99 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: +14,92 %
Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: -1,72 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -9,49 %
Tagesperformance: -2,47 %
Performance 1M: -7,20 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: +1,25 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: -18,08 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: +11,09 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: +4,12 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +17,24 %