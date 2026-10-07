Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,33 %
Performance 1M: +3,84 %
Tagesperformance: +5,05 %
Performance 1M: +40,17 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,99 %
Performance 1M: +17,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: -4,10 %
Tagesperformance: +4,81 %
Performance 1M: +15,96 %
Tagesperformance: -4,66 %
Performance 1M: +6,96 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +13,90 %
Tagesperformance: -4,46 %
Performance 1M: -3,08 %
Tagesperformance: -4,43 %
Performance 1M: -19,97 %
Tagesperformance: -4,35 %
Performance 1M: +29,77 %
Tagesperformance: -4,31 %
Performance 1M: -16,10 %
Tagesperformance: -4,22 %
Performance 1M: +10,56 %
Tagesperformance: +4,20 %
Performance 1M: +10,90 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: -12,44 %
Tagesperformance: -4,06 %
Performance 1M: +19,34 %
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: +5,96 %
Tagesperformance: +3,85 %
Performance 1M: +2,64 %
Tagesperformance: -3,81 %
Performance 1M: +8,00 %
Tagesperformance: -3,74 %
Performance 1M: +0,41 %
Tagesperformance: -3,61 %
Performance 1M: +16,07 %
Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: -7,26 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: +1,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +31,38 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: +6,44 %
Tagesperformance: -3,27 %
Performance 1M: -1,65 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: -1,93 %
Tagesperformance: +3,23 %
Performance 1M: +3,22 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: -11,06 %
Tagesperformance: +3,05 %
Performance 1M: -4,90 %
Tagesperformance: +3,04 %
Performance 1M: +7,94 %
Tagesperformance: -2,99 %
Performance 1M: +26,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: -9,60 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: +44,23 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: -12,75 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -9,48 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: -4,39 %
Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: +10,36 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +9,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -5,64 %