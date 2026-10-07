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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Constellation Brands (A)
    ISIN: US21036P1084
    WKN: 871918
    Die Constellation Brands (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,96 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -5,33 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,84 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,33 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,05 %
    Platz 3
    Performance 1M: +40,17 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die hohe Volatilität der Moderna-Aktie: Short-Positionen, mögliche ETF-Käufe nach der Aufnahme in den Nasdaq 100 und Stop-Loss-Marken werden diskutiert. Einige halten Moderna im Vergleich zu BioNTech für hoch bewertet, andere sehen wegen mRNA-Anwendungen gegen Krebs und weiterer Produkte weiteres Potenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +4,99 %
    Platz 4
    Performance 1M: +17,68 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,99 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Auftragsbestände und Umsatzchancen durch KI-Rechenzentren sowie Kooperationen mit Cisco und NetApp. Dem stehen sinkende Margen, stark gestiegene Lagerbestände und negativer operativer Cashflow gegenüber. Diskutiert wird, ob Aufträge künftig nachhaltig Gewinne und Mittelzuflüsse bringen. Einige sehen eine Unterbewertung und Kurspotenzial; Compliance-Risiken, Klagen und Kapitalerhöhungen bleiben weitere Themen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,10 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Vistra
    Tagesperformance: +4,81 %
    Platz 6
    Performance 1M: +15,96 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,81 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: -4,66 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,96 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,66 %.

    Corteva
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,90 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Allegion
    Tagesperformance: -4,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,08 %
    Chart Allegion
    ISIN: IE00BFRT3W74
    WKN: A1W869
    Die Allegion Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 10
    Performance 1M: -19,97 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,35 %
    Platz 11
    Performance 1M: +29,77 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,35 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -4,31 %
    Platz 12
    Performance 1M: -16,10 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,31 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 13
    Performance 1M: +10,56 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,90 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Bewertung und ein Kursziel von 3.000 US-Dollar. Starkes Gewinnwachstum und KI-/HBM-Nachfrage stehen Sorgen vor einer Bewertungsblase gegenüber. Musks geplante Nvidia-Käufe werden als möglicher Nachfrageimpuls gesehen. Die Streikgenehmigung in Taiwan gilt als Kursrisiko; die Produktion läuft laut Beiträgen weiter. Der Netlist-Vergleich wird wegen höherer Rechtssicherheit positiv bewertet, ebenso das erwartete Aktienrückkaufprogramm.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,44 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 16
    Performance 1M: +19,34 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 17
    Performance 1M: +5,96 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,64 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 19
    Performance 1M: +8,00 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 20
    Performance 1M: +0,41 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 21
    Performance 1M: +16,07 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 22
    Performance 1M: -7,26 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 23
    Performance 1M: +1,34 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 24
    Performance 1M: +31,38 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 25
    Performance 1M: +6,44 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Deere
    Tagesperformance: -3,27 %
    Platz 26
    Performance 1M: -1,65 %
    Chart Deere
    ISIN: US2441991054
    WKN: 850866
    Die Deere Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,27 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,93 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Resmed
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 28
    Performance 1M: +3,22 %
    Chart Resmed
    ISIN: US7611521078
    WKN: 895878
    Die Resmed Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 29
    Performance 1M: -11,06 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 30
    Performance 1M: -4,90 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: +3,04 %
    Platz 31
    Performance 1M: +7,94 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,04 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 32
    Performance 1M: +26,65 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die hohe Bewertung von Palo Alto Networks. Anleger sehen durch KI wachsenden Bedarf an Cybersicherheit und verweisen auf ein angehobenes Kursziel von 425 US-Dollar. Kritiker halten die Erwartungen für überzogen: Das organische Wachstum normalisiere sich laut Prognose auf 20–24 Prozent; Übernahmen könnten Integrations- und Verwässerungsrisiken bergen. Einige Investierte wollen trotz hoher Buchgewinne halten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Rollins
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 33
    Performance 1M: -9,60 %
    Chart Rollins
    ISIN: US7757111049
    WKN: 859002
    Die Rollins Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 34
    Performance 1M: +44,23 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 35
    Performance 1M: -12,75 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 36
    Performance 1M: -9,48 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    Cummins Inc.
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 37
    Performance 1M: -4,39 %
    Chart Cummins Inc.
    ISIN: US2310211063
    WKN: 853121
    Die Cummins Inc. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    AbbVie
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 38
    Performance 1M: +10,36 %
    Chart AbbVie
    ISIN: US00287Y1091
    WKN: A1J84E
    Die AbbVie Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 39
    Performance 1M: +9,77 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 40
    Performance 1M: -5,64 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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